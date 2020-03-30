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Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil

Zafer Algöz ile Instagram'da canlı yayın yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Talisca'nın futbolculuğuyla ilgili söyleyecek kelime yok. Çok etkili bir oyuncu. Talisca'yı tabii ki takımda isterim, kim istemez ama şartlar pek elverişli değil. Keşke gelse" dedi.

30.03.2020 18:51 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:56

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve ünlü oyuncu Zafer Algöz, Beşiktaş'ın resmi Instagram hesabında taraftarlara canlı yayın yaptı. Yaklaşık yarım saat süren canlı yayında Sergen Yalçın çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte deneyimli hocanın açıklamaları:

"Talisca'nın futbolculuğuyla ilgili söyleyecek kelime yok. Çok etkili bir oyuncu. Talisca'yı tabii ki takımda isterim, kim istemez ama şartlar pek elverişli değil. Keşke gelse. Onu alalım, bunu alalım gibi yorumlar yapıyor arkadaşlar. Öyle her istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz. Biz de isteriz Fabri'yi de alalım, öbürünü de alalım ama öyle bir durum yok ortada. Biz Talisca'yı normal şartlarda alamayız. Talisca'nın Çin'de kazandığı rakamları Türkiye'de ödeyebilecek takım az bulunur. İstemekle almak arasında fark var.

Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil

"2 HAFTADIR HİÇBİR ŞEY YAPMIYORUM"

2 haftadır evdeyiz, hiçbir şey yaptığım yok. Sıkıntıdan 1-2 arkadaşıma gidiyorum bazen. Sakaldan belli oluyor zaten evde oturduğum. Sabah kalkıyoruz korona, akşam yatıyoruz korona. Biraz espri yapmak lazım. Biraz gündem değişsin. Ekonomik açıdan herkes sarsılacak. Yönetim, mutlaka oyunculardan talepte bulunacaktır. Sabah bir uyandık Barcelona, yüzde 70 kesinti yapmış.

Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil

MESSİ Mİ, RONALDO MU?

Messi ile Ronaldo'yu kıyaslıyorlar, ikisi de büyük oyuncu. Kıyas yapılacak oyuncular değil. Biri tamamen fizik gücüyle oynayan, diğeri yeteneği ile oynayan oyuncu. En güzel yorum bu olabilir. Ancak ikisi de bir Maradona değil."

Sergen Yalçın’dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil
Etiketler: Anderson Talisca, Sergen Yalçın, Zafer Algöz, Instagram, Spor

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil
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Haberler ›› Spor ››Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil - Spor
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