Sergen Yalçın'dan Transfer Açıklaması!

Aytemiz Alanyaspor cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bugün saat 13.30'da teknik direktör Sergen Yalçın 'ın yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dayanaklılık koşularıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular ardından topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda taktik çalışmasıyla devam eden antrenman dayanıklılık koşularıyla sona erdi. Sakatlığı bulunan M'Billa ve Baiano antrenmana katılmadı.

"3 MAÇI İYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Çalışmaları değerlendiren teknik direktör Sergen Yalçın, önlerinde zorlu 2 maç olduğunu söyledi. Rakiplerinin zorlu olduğunu belirten Yalçın, "Hem Rizespor hem de Başakşehir , ikisi de zorlu rakipler. Özellikle pozisyon gereği aşağıda ciddi bir maç oynayacağız, sonra da hedefe oynayan takımla maç yapacağız. İkisi de çok zor ama her geçen gün biz de grafiğimizi yavaş yavaş yukarı doğru yükseltiyoruz. Özelikle de oyunsal anlamda takım ciddi bir gelişme gösteriyor. Bunun farkındayız. İki maçtan 4 puan civarında alırsak, bizim için çok iyi bir puan. İlk yarı için ve bizim için çok iyi olur diye düşünüyoruz. İki maçta 4 puanlık bir seri olursa ikinci yarıya bakış açımız farklı olur diye düşünüyorum. İyi hazırlanıyoruz. Son oynadığımız Beşiktaş maçı çok olumlu. Takım koşu ve birçok istatistik anlamda kendini geliştirmiş durumda. Vallahi iyi olur diye düşünüyorum. İki tane maç oynayacağız ve arada bir de kupa maçı oynanacak. Zaten 10 günlük bir süreç kaldı ilk yarının bitimine. Camia olarak bu 3 maçı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Ondan sonra ikinci yarı daha farklı şekilde bakacağız. İkinci yarılar liglerde daha zordur. İkinci yarılarda daha çekişmeli ve daha çetin maçlar olur. Bu ikinci yarıya hazır olmak lazım takım olarak. Ona da hazırlanacağız işin devamında" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİ KONUŞTUK"

Bir gazetecinin, "Lig arasında transfer düşünülüyor mu?" sorusunu yanıtlayan Sergen Yalçın, "Transferle ilgili başkan ve yönetimle bir değerlendirme yapıyoruz. İşimize yarayacak, bize güç katacak oyuncu bulursak belki 2-3 oyuncu ilave etmeyi düşünüyoruz. Bunu da konuştuk ama tabii devre arası transfer yapmak zor. Doğru oyuncuları bulmak çok zor ama önümüzde 3-4 haftalık bir süreç var. Bu zaman zarfında düşüneceğiz. Bakacağız neyimiz eksik, takıma ne katabiliriz, takımı nasıl güçlendirebiliriz, o doğrultuda birlikte en doğrusunu yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"GELİŞME GÖSTERDİK"

Oyuncularının performansı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yalçın, şöyle dedi:

"Genel olarak oyuncuların performansından memnunum. Oynadığımız maçlarda koşu mesafeleri gibi istatistikler de gelişme gösterdik. 3 maçın 2'sinde 110 kilometre civarında koşu yapmış takım. Bana göre iyi bir performans. Bunları da yavaş yavaş istediğimiz ölçülere getiriyoruz. Takımdan memnunum ama sakatlıktan çıkan oyuncular var, Fernandes gibi, sezon başı yapmamış, birçok maçta oynamamış. Onlar daha çabuk hazır hale gelirse çok yarayacak diye düşünüyorum. Fernandes var, Welinton var sakatlıktan çıkan. Bu sene sakatlıkla uğraşıyoruz sezonun başından bu yana. Onları ikinci yarıya hazır edersek güçlü bir Alanyaspor sahada olacak diye düşünüyorum."

Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını yarın saat 13.30'da tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek.