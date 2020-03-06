Sergen Yalçın derbi öncesi iddialı konuştu: Kazanmak zorundayız

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş , sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki puanını 43'e yükseltirken, 26. haftada oynanacak Galatasaray derbisi öncesi de önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

Maç sonunda konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kazanmak çok önemliydi. Çok iyi oynadığımızı söylemek zor. Böyle dengeli maçları kazanmak çok önemli. Her maç aynı performansı beklemek de sağlıklı değil. Düşme hattında olan bir takımla oynadık. Kazanmak çok önemliydi. Bundan sonrasına bakacağız. Oyunun gidişatına göre hamle yapıyoruz. Boateng beklediğimizin altındaydı. Adem'i aldık. Antrenmanlarda iyi performans sergiledi. Boyd'la başladık. Yerlerini değiştirdik, joker oyuncumuz gibiydi. Performansından memnunum. Çok atletik bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

"MAÇLARIN KOLAYI YOK"

Yalçın, "Galatasaray'la ciddi bir maç yapacağız. Elimizden geldiğince iyi bir sonuç almak isteyeceğiz. İçeride oynadığımız maçlarda fire vermek istemiyoruz. Maçların kolayı yok. Aşağıda ciddi bir savaş var. Biz de yukarıdan kopmamaya çalışıyoruz. Kalan 9 haftada hedefimiz olsun istiyoruz. Galatasaray güçlü bir takım iyi de gidiyorlar. İyi hazırlanacağız. Kazanmak istiyoruz. Hedef koymak istiyorsak kazanmak zorundayız" dedi.