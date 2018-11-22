Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de Kadro Dışı Kalan Ozan Tufan'ı İstiyor

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın geleceği netlik kazanıyor. Sarı lacivertlilerin Bursaspor'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentileri karşılayamayan futbolcunun kariyerine Akdeniz'de devam edeceği belirtiliyor.

TVNET 4X4Futbol programı yorumcularından Mehmet Ayan, sosyal medya hesabından yazdığı mesajında "Fena olmayan bir kaynak 'Ozan Tufan'ın Alanyaspor yolunda olduğunu, Sergen hocanın Ozan'ı istediğini, ve dün de bir görüşme yapıldığını' bildirdi" ifadelerini kullandı.

7 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Ozan Tufan, 2015 yılında Fenerbahçe'ye 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Milli takımın da çok beklenti içerisinde olduğu oyunu 2 sezondur sarı lacivertli takımda kadro dışı durumunda kaldı.