Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi

Evinde karantinada olan Sergen Yalçın, oyuncu izlemeyi sürdürüyor. Yalçın, U19 Avrupa Şampiyonası'nda izleyip beğendiği Lech Poznan forması giyen Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi.

06.04.2020 19:59 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:11

Futbolcular gibi koronavirüs tehlikesinin geçmesini evinde bekleyen Sergen Yalçın, bu zaman zarfında kasım ayında oynanan UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nın maçlarını izlerken bir isim dikkatini çekti.

"HEM FORVET ARKASINDA, HEM FORVETTE OYNAYABİLİYOR"

Yalçın'ın ilgisini çeken bu oyuncunun da Lech Poznan 'ın 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Filip Marchwinski olduğu bildirildi. 47 yaşındaki teknik adamın, teknik olarak kendisine benzettiği 1.87 boyundaki Marchwinski için Başkan Çebi'ye, "Hem 10 numara oynuyor. Hem forvet arkasında, hem de forvette oynayabiliyor" şeklinde bir mesaj attığı kaydedildi.

Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi
Filip Marchwinski

BOATENG'İN YERİNE

Fotomaç'ın haberine göre, bunun üzerine yönetimin oyuncunun şartlarını görüşmek için Polonya ekibi ile temasa geçmeye hazırlandığı kaydedildi. Yapılacak teklif için net bir bilgiye ise henüz ulaşılamadı. Siyah-beyazlılar böylece, kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Boateng'in gitme ihtimalini de şimdiden hesaplıyor.

SON 8 AYDA 2 MİLYON EURO DEĞER KAZANDI

Şu anki piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında olan Marchwinski, son 8 aylık dönemde büyük bir çıkışla 2 milyon euro değer kazandı. İki ayağını da oldukça iyi kullanan 18 yaşındaki oyuncu, Polonya milli takımının çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez forma giydi.

Sergen Yalçın, Filip Marchwinski’nin transfer edilmesini istedi
Etiketler: Sergen Yalçın, Poznan, Avrupa, Spor

Haberin Videosu :

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Bir dönem Barça’yı da çalıştıran F.Bahçe’nin eski oyuncusu vefat etti Spor
Bir dönem Barça'yı da çalıştıran F.Bahçe'nin eski oyuncusu vefat etti
Bayern Münih, antrenmanlara başladı Spor
Bayern Münih, antrenmanlara başladı
Başkan açık açık söyledi: Lig başlamazsa iflas edeceğiz Spor
Başkan açık açık söyledi: Lig başlamazsa iflas edeceğiz
İtalya’da gündem Merih Demiral! Serie A’ya damga vurdu Spor
İtalya'da gündem Merih Demiral! Serie A'ya damga vurdu
Ronaldinho’dan hapishanede ailesine videolu mesaj Spor
Ronaldinho'dan hapishanede ailesine videolu mesaj
Trabzonspor’da 2 oyuncu şehirden ayrıldı! Spor
Trabzonspor'da 2 oyuncu şehirden ayrıldı!
Guardiola’yı yıkan haber! Korona nedeniyle annesi hayatını kaybetti Spor
Guardiola'yı yıkan haber! Korona nedeniyle annesi hayatını kaybetti
Takımıyla hiç maça çıkmayan hocanın görevine son verildi Spor
Takımıyla hiç maça çıkmayan hocanın görevine son verildi

Son Dakika Spor Haberleri

21:38: Fenerbahçe'den Radomir Antic için taziye mesajı - Spor 21:28: Bruno Alves: "Cristiano Ronaldo'dan daha iyiyim" - Spor 21:26: Eski Fenerbahçeli Radomir Antic hayatını kaybetti - Spor 21:18: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti - Spor 21:10: Liverpool, ücretsiz izin kararından geri adım attı - Spor 21:04: ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı - Haber 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber 19:59: Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi - Spor 18:44: Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz - Spor 18:26: Bayern Münih antrenmanlara başladı - Spor 17:24: Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı - Spor