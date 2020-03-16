Sergen Yalçın, Galatasaray Maçı Sonrası Açıklamalarda Bulundu
2019-20 Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında salgın önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, yetkililer tarafından verilen kararlara saygı duyacağını ama seyircisiz maçların atmosferinin düşük olduğuna inandığını belirtti.
16.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:00
2019-20 Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında salgın önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Galatasaray- Beşiktaş derbisinin ardından Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, yetkililer tarafından verilen kararlara saygı duyacağını ama seyircisiz maçların atmosferinin düşük olduğuna inandığını belirtti.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Sergen Yalçın, Galatasaray, Beşiktaş, Spor
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