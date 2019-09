Sergen yalçın: galatasaray maçını kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Süper Lig ekiplerinden BTC Turk Yeni Malatyaspor pazar günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken, sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmayı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.Süper Lig'in 4'üncü haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-0 yenen Yeni Malatyaspor, 5'inci haftada sahasında ağırlayacağı Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen idmanda hafif sakatlığı bulunan Fofana takımdan ayrı çalıştı. Sakatlıkları süren diğer oyuncular Gökhan Töre ile Bifouma'nın da tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Antrenmana katılan futbolcular ise pas çalışması yaptı. Daha sonra basına kapalı olarak süren idmanda, Yeni Malatyasporlu oyuncular Galatasaray maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü galibiyetin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Oyunsal anlamda çok büyük sıkıntımız yok. İstatistik ve oyunsal anlamda güçlüyüz. İyi oynuyoruz, takımın oyunu bizi tatmin ediyor. Ancak savunmada son haftalarda yaptığımız bireysel hatalar Aytemiz Alanyaspor maçında mağlup olmamıza neden oldu. MKE Ankaragücü galibiyeti bizi tekrar lige döndürdü, takıma moral oldu. Büyük bir camiayla oynayacağız, bunun zorluğunun farkındayız. Biz de iyi hazırlanacağız. Kazanmak istiyoruz. İyi bir oyunla sahada güçlü bir kadroyla durarak, kazanmak istiyoruz. Ancak son haftalarda sakatlıklar bizi çok sıkıntıya sokmaya başladı. Gökhan Töre ve Moryke Fofana'nın olmayışı, bunlara Thievy Bifouma da katıldı. Büyük bir ihtimalle 3 kenar oyuncumuzun oynayamayacak olması bizim için üzücü durum. Ancak ligde bu tür sakatlıklar oluyor. Erken başlayıp, tempolu maçlar oynayınca bu dönemlerde sıkıntılar yaşıyoruz. Adale sakatlıkları bize biraz sıkıntı oldu. Kadromuz var, karşılaşmaya iyi şekilde hazırlanarak, almamız gereken en iyi sonucu almaya çalışacağız" dedi.Ligin ilk haftalarındaki karşılaşmalarda farklı tabloların ortaya çıkabileceğini ifade eden Yalçın, şunları söyledi:"Daha 30 haftalık çok uzun bir süreç var. Herhangi bir takımı yargılamanın henüz çok erken olduğunu düşünüyorum. Hedefi olan takımlar bu yıl çok güçlü kadrolar kurdu ve önemli oyuncular transfer etti. Bu yıl onlarla oynamak bizim için biraz daha zor olacak gibi görünüyor. Herkes müsabakalarda bir sistem oturtmaya çalışıyor, biz de onun mücadelesini veriyoruz. Bu kolay değil, herkes için zaman alıyor. Bu nedenle herhangi bir takım için değerlendirme yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Önümüzde uzun haftalar var, 10-12'nci haftada takımlar adına bazı şeyler netleşir diye düşünüyorum. Galatasaray büyük takım, son 2 sezonun şampiyonu, saygı duyuyoruz. Biz de BTC Turk Yeni Malatyaspor takımı olarak kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın."ACQUAH: 4-0'LIK GALİBİYETLE ÖZ GÜVENİMİZ YERİNE GELDİOrta saha oyuncusu Afriyie Acquah ise takım adına elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti. MKE Ankaragücü maçının geride kaldığını ve Galatasaray maçına hazırlandıklarını kaydeden Acquah, "Sezon sonunda takımı daha üst yerlere, Avrupa Ligi'ne taşımak istiyoruz. Galatasaray tanınmış bir takım. Son maçta aldığımız 4-0'lık galibiyetle öz güvenimiz yerine geldi. Galatasaray'a karşı son oynadığımız maçtan daha üstün performans sergilememiz gerekiyor, bunu yaparsak kazanacağız" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:İdmandan detaylarFutbolculardan görüntüSergen Yalçın'ın konuşmasıAfriyie Acquah'ın açıklamasıSergen Yalçın'dan detayGenel ve detay görüntüler