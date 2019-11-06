Sergen Yalçın, Halis Özkahya'yı topa tuttu: Senin yaşın kaç?

BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürdü. Sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, agresif ve sürekli itirazları olan bir kişi olmadığını tüm hakemlerin bilmesini istediğini söyledi. Yalçın, müsabakalarda genelde dördüncü hakemle muhatap olduklarını, itirazlarını bu hakeme söylediklerini anlatarak, dördüncü hakemin de kendilerini oyun içerisinde bazı konularda uyardığını dile getirdi.

"HALİS ÖZKAHYA BENİ KONYA'DA DA ATMIŞ"

Ligin 10. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçında ise farklı bir durumla karşılaştıklarını aktaran Yalçın, şöyle devam etti: "Bu maçta olaylar biraz farklı gelişti. Ben Konya'da çalışırken, Konyaspor-Kayserispor maçında da Halis Özkahya beni oyundan atmıştı. Ben bunu hatırlamıyordum, sonradan bana söylediler. Haklı veya haksızdı diye girmiyorum. Ben maçtan önce kendisine başarılar diledim. Beni daha önce maçtan attığını unutmuşum, bilmiyordum. Oyun içerisinde çok enteresan durumlar gelişti. İçeride yapılan bariz hatalar bizim oyuna dahil olmamıza neden oluyor. Çünkü deplasman maçları içeridekilerden daha sıkıntılı oluyor. Ben de dördüncü hakemle kendi takımımın haklarını savunmak adına, çünkü savunmak zorundayım. Biz bunun için orada duruyoruz. Oyunu ve pozisyonları takip ederek, hakemlerle diyaloğa giriyoruz, özellikle kenar hakemlerle. Ben de o uyarıları yapmak zorunda kalıyorum. Benim işim bu."

"HAKEM SÜREKLİ BENİ İZLİYOR, BENİMLE NE İŞİN VAR?"

Hakemin kendisine sarı kart gösterdiği pozisyonda oyuncularına bir şeyler anlatmaya çalıştığını kaydeden Yalçın, şunları söyledi:Orada hakemle hiçbir temasım yok. Bana sarı kartı dördüncü hakem göstertiyor ki zaten ikinci yarı başladıktan sonra 4. hakem ne oyunu ne rakip kulübeyi seyrediyor, ben görüyorum, sürekli beni seyrediyor. Dördüncü hakem olarak senin benimle ne işin var, sen oyunu seyredeceksin, saha içini, rakip kulübeyi takip edeceksin. Hepsini birden takip etmen gerekirken, ben içeriye bir şey söylediğimde dördüncü hakem sürekli benim kulübenin önünde, benimle kontak halinde. Böyle bir şeye ne gerek var, oynadığımız müsabakalarda böyle bir şey görmedik. Hakem bana sarı kart göstermeye geldiğinde, hakemin bana sarı kart gösterdiğini görmüyorum. Oyunculara ne yapmaları gerektiğini anlatırken, hakem bana en az 30-40 metre uzaktan sarı kart gösteriyor. Kartı gösterdikten sonra dönüp gitmesi gerekirken, hakem gitmiyor."

"HAKEMİN TAVIR VE DAVRANIŞLARINA ŞOKE OLDUK"

Yalçın, kendisinin Türk futboluna mal olmuş bir insan olduğunu belirterek,"Yıllarca bu ligde oyun oynamışım, sen benden küçüksün senin yaşın kaç? Senin bana orada saygı göstermen gerekirken sarı kartı göster, gel de ki 'Hocam sarı kart gösteriyorum, biraz daha sakin ol, oyundan atabilirim, biraz dikkat et' gibi bana uyarılar yapması gerekirken, bana 30-40 metreden sarı kart göstererek, tekrar maçı yönetmeye gitmiyor. Buraları saygısızca ve yanlış, bunlar olmaması gereken şeyler. Bu, her teknik direktör için geçerli, sadece benim için değil. Bir hakemin amacı, oyuncular veya teknik direktörü sahadan atmak değil, sahanın içinde tutmak. Ben 10. haftayı oynuyorum, 4 UEFA Kupası oynadım, hiçbir hakemle böyle bir sorun yaşamadım. Biz hakemin tavır ve davranışlarına şoke olduk. Oyundan atılmalar çok önemli değil atabilirsin, ceza da yiyebilirim çok önemli değil. Bu cezaları herkes yiyor. Bu saygısızca tavırlar bizi çok sıkıntıya soktu. Bana el kol hareketleri yapıyor, sen bir teknik direktöre el kol hareketleri nasıl yapıyorsun, senin böyle bir yetkin mi var? Sen bana yaptığın saygısızlıkları çık sokakta başkasına yapsana bir bakalım. Hakemin tavırlarına inanamadım." dedi.