Haberler » Spor » Sergen Yalçın ideal 11'i sahaya sürdü - Spor

Sergen Yalçın ideal 11'i sahaya sürdü

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Gökhan Gönül'ün cezasını tamamlamasıyla ideal 11'ini sahaya sürdü.

22.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:26Sergen Yalçın ideal 11'i sahaya sürdü
Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk eden 'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Gökhan Gönül'ün cezasını tamamlamasıyla ideal 11'ini sahaya sürdü.

Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ideal 11'i sahaya sürdü. Geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında Gökhan Gönül'ün cezalı olması nedeniyle sağ bekte Lens'i oynatan ve sağ açıkta Diaby'yi sahaya süren Yalçın, Gökhan'ın cezasını tamamlamasıyla birlikte ideal 11'ine geri döndü. Soğuk algınlığı nedeniyle hafta başından bu yana serum yiyen Adem Ljajic'i maç kadrosuna dahil etmeyen Sergen Yalçın, sağ bekte Gökhan Gönül'ü sahaya sürerken, sağ açıkta ise Jeremain Lens'e şans tanıdı. Diaby ise yedek kaldı. Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısındaki 11'i şu şekilde:

Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin - Elneny, Lens, Atiba, Boateng, N'Koudou - Burak Yılmaz. - İSTANBUL

Sergen Yalçın, Gökhan Gönül, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 20:24:38