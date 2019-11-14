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Sergen Yalçın'ın 4 maçlık cezası 3'e indirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 4 maçlık cezasını 3'e indirdi.

14.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:06Sergen Yalçın'ın 4 maçlık cezası 3'e indirildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 4 maçlık cezasını 3'e indirdi.
TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında kırmızı kart gören Sergen Yalçın'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 4 maç men ve 26 bin lira para cezasının, 3 maç men ve 21 bin 700 lira olarak düzeltilmesine karar verdiği bildirildi.
Tahkim Kurulunun, Fenerbahçe'nin 120 bin, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un 50 bin ile Trabzonspor'un 100 bin, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 150 bin ve yöneticisi Ömer Sağıroğlu'nun 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin liralık para cezasını ise onadığı aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Batı Çalışma Grubu, Tahkim Kurulu, Sergen Yalçın, Spor

Kaynak: AA

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