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Sergen Yalçın'ın cezasında indirime gidildi!

Tahkim Kurulu, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 4 maçlık cezasını 3 maça indirdi.

14.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:28

PFDK, Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 4 maç men cezası vermişti. Tahkim Kurulu, bu cezayı 3 maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BTC Türk Yeni Malatya Kulübü'nün teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın ile ilgili PFDK'nın 07.11.2019 tarihli E.2019-2020/284 K.2019-2020/356 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

BTC Türk Yeni Malatya Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezalarının birleştirilmesi suretiyle toplam 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000,00 TL para cezasının; takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 21.700,00 TL para cezası olarak PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir."

Sergen Yalçın'ın cezasında indirime gidildi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor, Tahkim Kurulu, Sergen Yalçın, Spor


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AÇIKÇASI:SERGENİME LAF ETMEYİN VALLA BASTONUMLA KOVALARIM SİZİ LAA
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BEŞİKTAŞ JK:EYYAMCI, SATILIK DÜDÜK HALİS ÖZKAHYAYA CEVABIM ŞU: BEŞİKTAŞLI OLUNMAZ BEŞİKTAŞLI DOĞULUR BEŞİKTAŞLI OLMAYAN . . . . . . NOKTALI YERE SENİN ÜNVANIN GELECEK ÖZKAHYA. . .
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FAA:FATİH TERİM OLSAYDI AYNI İNDİRİMİ ONA YAPARLARMIYDI BUDA KAFALARDA Bİ SORU İŞARETİ
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