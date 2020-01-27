Haberler » Spor » Sergen Yalçın'ın geçen yıl söylediği sözler paylaşım rekoru kırıyor - Spor

Sergen Yalçın'ın geçen yıl söylediği sözler paylaşım rekoru kırıyor

Beşiktaşlı taraftarlar, anlaşma sonrası Sergen Yalçın'ın geçen sezon Alanyaspor'u çalıştırırken söylediği "Bir gün kavuşacağız" sözünü paylaşıyor.

27.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:01

Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından Beşiktaş, Sergen Yalçın ile el sıkıştı. Sergen, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Vodafone Park'ta bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrasında 1.5 + 1 yıllık anlaşma sağlandı. Şenol Güneş'in ayrılığının ardından takıma Sergen Yalçın'ın getirilmesini isteyen siyah-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 8 aylık bir gecikme sonunda muradına erdi.

"BİR GÜN KAVUŞACAĞIZ"

Öte yandan taraftarlar, geçen sezon Sergen Yalçın'ın Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırırken söylediği "Eğer kısmetse illaki bir gün olur. Bir gün kavuşacağız" sözlerini Twitter'da paylaşıyor. Bu paylaşım rekorları kırıyor.

Sergen Yalçın kimdir? Sergen Yalçın nereli? Sergen Yalçın çalıştırdığı takımlarSergen Yalçın kimdir? Sergen Yalçın nereli? Sergen Yalçın çalıştırdığı takımlar

Sergen Yalçın'ın geçen yıl söylediği sözler paylaşım rekoru kırıyor

Aytemiz Alanyaspor, Abdullah Avcı, Vodafone Park, Sergen Yalçın, Spor


HABER YORUMLARI (6)
GFB:SERGEN HOCA GELİRSE KALİTELİ BİR LİG İZLEYECEĞİZ, BU SENE ÇOK BİŞEY BEKLEMEYİN AMA GELECEK SENELER KALİTESİNİ GÖSTERECEKTİR. GELİRSE MUTLU OLURUM.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KARTAL:kartallar yüksek uçar
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADANALI:Başarılı olacaktır.Allah Yardımcısı olsun
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:5 Hafta Dayanır
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
FENERLİ:HOŞGELDİN SERGEN HOCA. SAYENDE LİG KALİTESİNİN ARTACAĞINA İNANIYORUZ. ALLAH DÜŞMANIN BİLE ŞEREFLİSİ VERSİN. BAŞARILAR
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
YORUM:bakalım kaç hafta dayanacak
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

19:06  BOTAŞ, başantrenör Ender Kaya ile yollarını ayırdı
18:56  TPFD'dan futbolculara destek çağrısı
18:58  6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali
18:51  Cengiz Ünder, Roma derbisinde "maçın oyuncusu" seçildi
18:46  TOFAŞ, Joventut Badalona karşısında galibiyet arayacak
27.01.2020 19:12:24