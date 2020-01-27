Sergen Yalçın'ın geçen yıl söylediği sözler paylaşım rekoru kırıyor

Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından Beşiktaş, Sergen Yalçın ile el sıkıştı. Sergen, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Vodafone Park'ta bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrasında 1.5 + 1 yıllık anlaşma sağlandı. Şenol Güneş'in ayrılığının ardından takıma Sergen Yalçın'ın getirilmesini isteyen siyah-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 8 aylık bir gecikme sonunda muradına erdi.

"BİR GÜN KAVUŞACAĞIZ"

Öte yandan taraftarlar, geçen sezon Sergen Yalçın'ın Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırırken söylediği "Eğer kısmetse illaki bir gün olur. Bir gün kavuşacağız" sözlerini Twitter'da paylaşıyor. Bu video paylaşım rekorları kırıyor.