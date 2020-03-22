Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti - Spor

Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti

Beşiktaş, scout olarak göreve başlayan Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tavsiyesi sonrası Liverpool forması giyen Nathaniel Clyne'ı gündemine aldı.

22.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:10

Beşiktaş 'ta transfer harekatı sürüyor. Bir yandan önümüzdeki sezon kadrosunu gençleştirmeyi düşünen Siyah-Beyazlılar, diğer yandan da özellikle savunma bölgesini tecrübeli isimlerle güçlendirmek istiyor.

Gökhan Gönül'e destek olacak bir sağ bek transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın Liverpool 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nathaniel Clyne ile temas kurduğu bildirildi. 29 yaşında basacak olan Clyne'i Sergen Yalçın'a scout olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan kardeşi Gürsoy'un önerdiği öğrenildi.

Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti

DOUGLAS İLE YOLLAR AYRILACAK

Yönetimin bütçe konusunu çözmesi ve bu transferi gerçekleştirmesi durumunda, bu sezon takıma herhangi bir katkısı bulunmayan Douglas'a sezon sonunda ülkesine dönmesi için kolaylık sağlanacağı bildirildi.

(Sabah)

Sergen Yalçın’ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti

Haberin Videosu :

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti
Etiketler : Sergen Yalçın, Liverpool, Beşiktaş, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Eczacıbaşı’nın yıldızı, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi Spor
Eczacıbaşı'nın yıldızı, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
İçişleri Bakanlığı’nın kararı sonrası Yılmaz Vural tesislere kapandı Spor
İçişleri Bakanlığı'nın kararı sonrası Yılmaz Vural tesislere kapandı
Arda Turan bu fotoğrafı paylaşıp isyan etti Spor
Arda Turan bu fotoğrafı paylaşıp isyan etti
Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica sessizliğini bozdu Spor
Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica sessizliğini bozdu
Cristiano Ronaldo’dan ’Evde kal’ çağrısı Spor
Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" çağrısı
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı Spor
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı
’Evde kal’ çağrısı yaptı, nargile kafede yakalandı Spor
"Evde kal" çağrısı yaptı, nargile kafede yakalandı
G.Saray’ı reddeden golcünün Türkiye-Rusya gerginliği itirafı dikkat çekti Spor
G.Saray'ı reddeden golcünün Türkiye-Rusya gerginliği itirafı dikkat çekti

Son Dakika Spor Haberleri

Rıza Çalımbay ve futbolculardan "evde kal" çağrısı - Spor Kaan Ayhan ve Kenan Karaman futbol yaşamlarındaki enteresan hikayelerini anlattı - Spor Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi - Spor Yılmaz Vural'dan virüs kararı! Tesise kapandı - Spor Son dakika: Ahmet Nur Çebi: "Ligler iptal olabilir" - Spor Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi - Spor Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti - Spor Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi - Haber Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Magazin Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi - Spor Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti - Spor Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım - Spor
Loading