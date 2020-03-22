Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti
Beşiktaş, scout olarak göreve başlayan Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tavsiyesi sonrası Liverpool forması giyen Nathaniel Clyne'ı gündemine aldı.
22.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:10
Beşiktaş 'ta transfer harekatı sürüyor. Bir yandan önümüzdeki sezon kadrosunu gençleştirmeyi düşünen Siyah-Beyazlılar, diğer yandan da özellikle savunma bölgesini tecrübeli isimlerle güçlendirmek istiyor.
Gökhan Gönül'e destek olacak bir sağ bek transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın Liverpool 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nathaniel Clyne ile temas kurduğu bildirildi. 29 yaşında basacak olan Clyne'i Sergen Yalçın'a scout olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan kardeşi Gürsoy'un önerdiği öğrenildi.
DOUGLAS İLE YOLLAR AYRILACAK
Yönetimin bütçe konusunu çözmesi ve bu transferi gerçekleştirmesi durumunda, bu sezon takıma herhangi bir katkısı bulunmayan Douglas'a sezon sonunda ülkesine dönmesi için kolaylık sağlanacağı bildirildi.
(Sabah)
Haberin Videosu :Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti
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