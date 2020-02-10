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Sergen Yalçın, İstanbul gecelerinde Melisa Şalgam ile görüldü

Beşiktaş'ın başında çıktığı 2 maçı da kazanarak siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Sergen Yalçın, galibiyet serisini İstanbul gecelerinde kutladı. Sergen Yalçın, Melisa Şalgam'la görüntülendi.

10.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:50

'a teknik direktör olarak dönen Sergen Yalçın, eski günlerini aratmadı. Futbolculuk yıllarında sık sık gece hayatında görüntülenen Yalçın, galibiyet kutlamasına çıktı.

O güzel, Nil Özalp'in yakın dostu olan Melisa Şalgam'dı. 24 yaşındaki genç oyuncu ile Sergen Yalçın gece boyunca yan yanaydı.

TOPLU FOTOĞRAFLARDA UZAK KALDILAR

Derin bir muhabbete dalan ikili, toplu fotoğraflarda ise birbirlerinden uzak kaldı. Bu yakınlaşma "Efsane geri döndü" yorumlarına neden oldu.

Gündüz Beşiktaş'ın maçını Vodafone Park'ta izleyen Melisa Şalgam, gece de Sergen Yalçın'la samimi şekilde görüldü.

(Takvim)

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Sergen Yalçın, İstanbul gecelerinde Melisa Şalgam ile görüldü

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (16)
BEŞTAŞLILAR:sergen seneye yolcu. bak demedi demeyin
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PARTIK:bunuda kovmak için para lazım olacak
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OKTAY GÜL:Malatya uzaktı gergun gelemıyordu İstanbul a, artık her gece başka bır alem. . . 5. 6. haftadan ıtıbarende kovulma seronomısı baslar :))
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VOLKAN:kovulduktan sonra malatyanın halini gördük kasımpasa kayseri rakipleri oldu artık düşme potaında
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M.S.URGUN:Ve kıkır kıkır gülecek. Bu adam yaşamı boyunca ciddi olamadı.
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İBRAHİM:sergen kızdan 24 yaş büyük muhafazakar birisi böyle bir şey yapsa dine etmedik küfürler edersiniz bozuk zihniyet
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AHMET:kizin yaşini biliyorsun ama araştirma geliştirme fizibilite herşeyi yapmişsin ohhhh
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HELAL OLSUN:Helal olsun
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BJK1903KARAKARTAL:SANSAR MEDYA HEMEN BAŞLADINIZ SERGEN GECE ALEMLERİNDE ŞU KIZLA BU KADINLA !!!! YARIN ÖBÜR GÜN DE VELİEFENDİDE GÖRÜNTÜLENDİ DERSİNİİZZ
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İŞSİZ:Görüntülenecek zaten
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