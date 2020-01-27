Sergen Yalçın kimdir? Sergen Yalçın nereli? Sergen Yalçın çalıştırdığı takımlar

Sergen Yalçın nereli? Sergen Yalçın çalıştırdığı takımlar neler? Yer aldığı takımların birçoğunda sayısız kupanın alınışında önemli paya sahiptir. Eskişehir spor da forma giydiği sırada futbolu bırakmıştır. 1972 tarihinde İstanbul'da doğan Sergen Yalçın hayatı haberimizde...

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

Ali Rıza Sergen Yalçın, 5 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk teknik direktör, futbol yorumcusu ve futbolcu, orta saha pozisyonunda görev aldı, teknik direktörlük göreviyle spor yaşantısına devam ediyor. Türkiye'de dört büyüklerin formalarını giymiş iki futbolcudan ilkidir.

İKİ CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI GÖRDÜ

Yalçın, futbola Beşiktaş 'ın altyapısında başladı. Serpil Hamdi Tüzün'ün Türk futboluna kazandırdığı isimlerden biridir. 1989'da Türkiye Genç Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanan kadroda yer aldı. Gordon Milne döneminde Beşiktaş A Takımı'na yükseldi. 1991'in başında A takım ile idmanlara çıkmaya başladı. İlk resmi maçını 1 Eylül 1991'de Gençlerbirliği'ne karşı oynadı. Sezonun ortasında bir ara tekrar Beşiktaş PAF takımında forma giyse de sezonun ikinci yarısından sonra uzun süre Beşiktaş formasını çıkarmadı. 1991-1996 yılları arasında başarılı performansıyla dikkat çekti ve 2 lig şampiyonluğu, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası gördü.

CEM UZUN'IN TAKIMINDA FORMA GİYDİ

1996-1997 sezonu sonunda sözleşmesi biten Sergen, takım arkadaşı Alpay Özalan ile Cem Uzan'ın başkanlığını yaptığı İstanbulspor'dan teklif aldı ve 1997 yılında İstanbulspor'a transfer oldu. Bu takımdaki golleriyle, Intertoto Kupası'nda gruptan birinci olarak çıkmasına yardım etti. Sezon sonu lig dördüncüsü olup UEFA Kupası'na katılmaya hak kazandılar. Ancak sonraki sezon UEFA Kupası'ndan da ilk turda elenince Cem Uzan başkanlığı bıraktı ve bütün futbolcular transfer listesine kondu. 1998 yılının Kasım ayı itibariyle uzun bir süre hiçbir takımda top koşturamadı.

FENERBAHÇE İLE MİLLİ TAKIM ŞANSI DOĞDU

1999'un başında Fadıl Akgündüz'un takımı Siirt JeT-Pa Spor'a transfer olan Sergen Yalçın, Akgündüz ve Tanju Çolak tarafından Fenerbahçe'ye bedelsiz ve kiralık olarak önerildi ve Fenerbahçe forması giyeye başladı. Fenerbahçe'deki performansıyla tekrar millî takıma seçildi. Rıdvan Dilmen'in UEFA Kupası'ndan elenince istifa etmesiyle göreve gelen Zdenek Zeman ile Sergen anlaşamadı ve Sergen'in sözleşmesi aralık ayında feshedildi.

GALATASARAY'IN LİG ŞAMPİYONU OLMASINI SAĞLADI

Hülle usulü ile kağıt üzerinde Makedon takımı FK Sloga Jugomagnat'a satıldı, daha sonra oradan 2000 yılının başında Galatasaray 'a kiralandı. Böylece Refik Osman Top, Ali Soydan ve Saffet Sancaklı'dan sonra 3 büyükler'de forma giyen 4. futbolcu olmaya hak kazandı. Orta sahada gösterdiği başarılı performansıyla takımının lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazanmasında büyük emeği geçti. Galatasaray, sezon sonunda UEFA Kupası'nı kazanıp, Türkiye'de ilk kez bir Avrupa Kupası kazanan takım olsa da Sergen, sezon başında Fenerbahçe forması ile kupada maç yaptığı için bu efsane kadroda yer alamadı. Sezon sonunda takımdan ayrıldı. 2001-2002 sezonu için tekrar başkan Mehmet Cansun tarafından Galatasaray'a 1 yıllığına kiralandı.S ezon sonunda Sergen, Galatasaray'la bir kez daha şampiyonluğu yaşadı.2002 Şubat'ında çapraz bağları yırtıldığı için takımda büyük talihsizlikler yaşadı.

DÖRT BÜYÜKLERDE FORMA GİYEN İLK FUTBOLCU OLDU

EURO 2000'den sonra yine Avrupa'da bir takım bulmaya çalışan Yalçın, çabalarına karşılık istediğini elde edemdi. 2000-2001 sezonun başında ise Trabzonspor'a kiralandı ve 4 büyüklerin tümünde forma giyen ilk futbolcu unvanını aldı. Sezon sonunda Trabzonspor 5. olurken, Sergen Yalçın da Trabzonspor ile yollarını ayırdı.

ESKİYE DÖNÜŞ!

2002-2003 sezonunda Sergen Yalçın bonservisi ile birlikte ilk kulübü Beşiktaş'a döndü. Beşiktaş'ın 100. yılındaki şampiyonluğunun baş mimarlarından biri oldu ve şampiyonluğun belirleneceği maçta eski takımı Galatasaray'a attığı son dakika golüyle tarihe geçti. Aynı sezon Beşiktaş'ın UEFA Kupası'nda çeyrek final görmesinde öenmli payı bulunuyor. 2006-2007 sezonuna kadar Beşiktaş'ın banko oyuncularından biri oldu. Son sezonunda Türkiye Kupası'nı da kazandı. Ancak sezon sonu Jean Tigana tarafından gönderildi.

JÜBİLESİNİ YAPAMADI

Usta futbolcu Yalçın, 2006-2007 sezonunda 2. Lig'e yeni yükselen ekiplerden Etimesgut Şekerspor'a transfer oldu. İlerleyen günlerde kadro dışı bırakıldı, daha sonra affedildi. Bir sezon sonra Eskişehirspor'a 8 Temmuz 2007 tarihinde transfer oldu. Eskişehirspor, Süper Lig'e çıkma yolunda ilerlerken yine kadro dışı bırakıldı ve daha sonra kulübüyle yollarını ayırdı. Ardından futbolu bıraktığını açıkladı. 2008 yılının sonunda Beşiktaş-Galatasaray maçı ile futbolu bırakmayı planlarken, Galatasaray'ın olumlu cevap vermemesi yüzünden jübilesi yapılamadı.

Türkiye liglerinde 390 maçta forma giydi, bu maçların 347'si Süper Lig'de, 21'i 1. Lig'de ve 22'si de 2. Lig'de oldu. 230 kez Beşiktaş, 36 kez Galatasaray ve İstanbulspor, 24 kez Fenerbahçe, 22 kez Etimesgut Şekerspor, 21 kez Trabzonspor ve Eskişehirspor formaları giydi. Yalçın, 1 Mart 1989'da Tiflis Turnuvası'nda SSCB'ye karşı U-16 formasını forma giydi. 21 Ocak 1990'da ise yine SSCB'ye karşı düzenlene bir maçta ilk kez U-18 forması giydi. 13 Mayıs 1992'de ise İsrail'le oynanan maçta U-21 olup, ümit millî formayı giydi.

27 Eylül 1993'te Polonya maçı için ilk kez A millî takıma çağrılan Sergen Yalçın, 31 Ağustos 1994'te Makedonya karşısında oynanan özel maçta ilk kez A Millî formayı giydi. Türkiye, grupta ikinci olup Euro 1996'ya gitmeye hak kazandı. Türkiye'nin tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan ve Portekiz maçlarında forma giydi. Play-off maçlarında da forma giydi ve Türkiye'nin tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'na gitmesinde rol aldı.

BEŞİKTAŞ'A ANTRENÖR OLDU

2008-2009 sezonunun başında 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan anlaşma ile Sergen Yalçın, Beşiktaş U-15 takımının antrenörü oldu. Sergen Yalçın'ın eskiden beraber oynadığı Gökhan Keskin altyapı sorumluluğuna getirilirken, kendisi de 2009-10 sezonunun başında Beşiktaş A2 takımının başına getirildi. Sergen Yalçın bir yandan yorumculuğa devam edip A Takım hocası Mustafa Denizli'yi eleştiriyordu. Sezon ortasında, Denizli'nin gençleri oynatmamasını ve ilgisizliği gerekçe gösterip teknik direktörlük görevini bıraktı. 2010-2011 sezonu öncesi Sarıyer sportif direktörlüğüne getirildi.

2013-2014 sezonunda Gaziantepspor, Bülent Uygun'la yollarının ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi. 21 Aralık 2014 tarihinde Roberto Carlos'un Sivasspor'dan ayrılması ile Sergen Yalçın, Sivasspor ile anlaşmaya vardı. 11 Ocak 2017 tarihinde Kayserispor'la anlaşan Yalçın 22 Nisan 2017 tarihinde Kayserispor'daki görevinden istifa etti. 31 Temmuz 2017 tarihinde Eskişehirspor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. 25 Eylül 2017 tarihinde Eskişehirspor'dan istifa etmiştir. 06 Mart 2018 tarihinde Atiker Konyaspor ile sözleşme imzaladı. 15.11.2018 tarihinde Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü oldu. 28.06.2019 tarihinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır.15 Ocak 2020 tarihinde sözleşme feshedilmiştir.

Yetenek Sizsiniz adlı programda 2011-2012 ve 2012-2013 iki sezon jüri üyeliği yapan eski futbolcu, reklam filmlerinde de boy gösterdi. Yapımcılığını Tükenmezkalem Film'in, yönetmenliğini ise Gani Müjde'nin üstlendiği Sil Baştan dizisinde rol aldı.