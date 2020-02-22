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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karius'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Sergen Yalçın, Karius'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı: Seneye bizimle olmayacak

22.02.2020 23:19 | Son Güncelleme: 23.02.2020 00:44

Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, Loris Karius ile gelecek sezon yolların ayrılacağını açıkladı.

"DEVAM ETMEYECEĞİMİZİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada: "Karius kiralık. Sözleşme şartlarını da düşünürsek, sezon sonunda kendisiyle yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, hafta içinde 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius için 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını İngiliz kulübüne bildirmişti.

Beşiktaş'ta 64 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 93 gol görürken, 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karius'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

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