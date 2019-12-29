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Sergen Yalçın: "Maçtaki iki golü de biz attık"

Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Maçtaki iki golü de biz attık. Yediğimiz golü rakibe hediye ettik" dedi.

29.12.2019 19:17 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:24 Sergen Yalçın:
Süper Lig'de deplasmanda FK ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Maçtaki iki golü de biz attık. Yediğimiz golü rakibe hediye ettik" dedi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligin ilk yarısını mağlubiyetle bitirdikleri için üzgün olduklarını belirterek, "İki takım için de çok zor bir müsabaka oldu. Oyunun geneline baktığımızda zorlu bir maçtı. Rakibe çok pozisyon da vermedik. Maçtaki 2 golü de kendimiz attık diyebiliriz. İlk golde çok bariz bir hata yaptık ve topu kalemizde gördük. İkinci golü de çok aradıktan sonra bulduk. Özellikle ikinci yarı 10 kişi kaldıktan sonra takımımız reaksiyon göstermeye başladı ve daha iyi oynadık. Oyunun geneline baktığımız zaman kazanmamız gereken bir maçtı ama maalesef oyun içerisindeki şanssızlıklar yaşadık. Ayrıca 4-5 oyuncumuzun eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşadık. O yüzden deplasmanında alınan 1 puan sevindirici diye düşünüyorum. Ligin ilk yarısını iyi bir şekilde bitirdik diyebiliriz. Artık bundan sonra ligin ikinci yarısına bakacağız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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