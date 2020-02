Sergen Yalçın: "Önümüzdeki 5 maçın sonucuna göre hedeflerimiz belli olur"

Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek puanını 36 yapan Beşiktaş 'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu. Önümüzdeki 5 haftada önemli maçlara çıkacaklarını ve bu sonuçların ardından Beşiktaş'ın hedefinin belli olacağını söyleyen Yalçın, Lucescu'nun kulübe döneceği iddialarıyla ilgili olarak da, "Ben hocayı çok severim, çok saygı duyarım. Hangi görev olursa olsun, kapı sonuna kadar açık" ifadelerini kullandı.Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Gaziantep karşısında 3-0 kazanmayı başaran Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Yalçın, "Kazanmak çok önemliydi. İçinde bulunduğumuz durum, hiç kredimiz olmadığını gösteriyor. Kazanmak zorundayız. Yukarıya yakın olmak için her hafta mesafe kat etmemiz gerekiyor. Bunu da skor ve oyun olarak birleştirmeliyiz. İyi bir hafta odu bizim için. Taraftarımızla, teknik ekibimizle, takımımızla, yönetimimizle birlik olma adına önemli bir hafta oldu bizim için. Tutuk başladık oyuna. 2 haftadır kazanıyoruz ama rakipler çok savunma yapıyorlar. Set oyunu oynamak zorunda kalıyoruz, rakibi aşmakta zorlanıyoruz. İlk yarıda ağır oynadık ve üretme anlamında sorunlar yaşadık. Kevin Boateng'in girmesi, topun bizde kalmasını ve rahat hücum etmemizi sağladı. Bu da kolay skor yapmamızı sağladı. İkinci yarıdaki oyundan biz çok memnun kaldık. Goller geldikçe oyuncuların güveni yerine geldi ve her geçen dakika üzerine koyarak gittik. Oyunun devamında iyi şeyler yaptığımızı da gördük. Bugünkü galibiyetten memnunuz, önümüzde de uzun bir zaman var. Her hafta üzerine koyarak gitmek istiyoruz, inşallah bunu başarırız" ifadelerini kullandı."Adem'in yardımcı olması gerekiyordu"Oyuna sonradan giren ve son dakikada golü atan Lens'in fizik gücünün çok yüksek olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Tabii ki ondan faydalanacağız ama biraz da oyuncu tarafından bakmak lazım. Sonuçlar iyi olmadığı zaman oyuncular demoralize olabiliyor. Oyunun son yarım saatine baktığımızda iştahlı ve oynamak isteyen bir takım vardı. 80-90 arasında üretmek isteyen bir oyuncu grubu vardı. Bu olduğu zaman da, hiçbir oyuncu kendisini dışarıda hissedemez. Lens sakattı ve bu maç öncesi döndü. Şimdi kulübe de zenginleşti. Hamle yapacak gücümüz var. Kulübeden gelen oyuncuların çok ciddi katkı yaptığını düşünüyorum. Adem'i maalesef almak zorunda kaldık. Çok rölantide oynadı, takımın gerisinde kaldı. Üretme sorunu yaşarken Adem'in yardımcı olması gerekiyordu İkinci yarıda Kevin bunu iyi yaptı. Adem'in fizik gücünü yavaş yavaş artıracağız" dedi. 15 yıl sonra Beşiktaş'a dönmenin farklı duygular yaşattığını da söyleyen Sergen Yalçın, "Yıllar sonra buraya gelmek farklı duygular yaşatıyor. İnsanın için kıpır kıpır oluyor. Bunu anlatmak çok zor. Oyuna bakmaktan ziyade etrafa bakıyorum. Alışacağız yavaş yavaş" açıklamasını yaptı."Benden öncesini yargılamak doğru olmaz"Rizespor maçında sadece kazanmaya odaklandıklarını ifade eden Sergen Yalçın, "Geçen haftaki maça oyunsal anlamda hiç bakmadık. Bizim için oyun önemli değildi, kazanmak gerekiyordu. Kazanmak çok önemli. Kazanmadığınız zaman istediğiniz kadar iyi oynayın, sonuç gelmediği zaman işler zor. Geçen hafta takım Rize'ye karşı 115 KM koştu. Bugün ne kadar koştuğunu henüz bilmiyoruz. Moral motivasyon ve fizik gücü yavaş yavaş yukarıya çıkacak. Bundan sonra zor maçlar oynayacağız. Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmaları bizim için ölçü olacak. Bugün oyunun tamamına bakarsak, ben negatif bir görüntü görmedim. Bütün oyuncular çok koştu, birbirlerine yardım ettiler. Geçen hafta bunu bir bölümde yapmıştık, bu hafta daha uzun süre yaptık. Büyük bir takımda şampiyonluk yarışının dışında kalırsanız işler zor olur. Biz de oynarken bunları yaşadık. Puan durumunda çok geride kalırsak, oyuncuları motive etmek çok zor. Bir yerinden bunu yakalamak gerekiyor" diye konuştu.Şampiyonluk için 'Umut var mı?' sorusuna ise kaçamak yanıt veren Yalçın, "Umut'u haftaya oynatabilirim" cevabını verdi. Göreve gelmesinden önce takımın durumu hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Yalçın, "Benden öncesini yargılamak doğru olmaz. Mental anlamda değişiklik gerekiyordu. Kaybetmeye alışmış bir oyuncu grubu vardı. Bu çok sıkıntılı. 6-7 takımda çalıştım ve aldığımız takımlar çok zor durumdaydı. Bunun nasıl değişeceği konusunda tecrübeliyiz. Oyun tarafı kolay. Kötü oyunculara sahip değiliz. İyi ve yetenekli oyuncularımız var. Sadece birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var, oyuncuları sadece kazanmaya konsantre etmeye ihtiyacımız var. Oyuncuların, bizimle, taraftarla ve yönetimli birlikte hareket etmeye ihtiyacı var başarı için. Başarının tanımı ne olur bilemem. Beşiktaş her oynadığı maçı kazanmak zorundadır ve her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız" açıklamasını yaptı."Lucescu'ya çok saygı duyarım"Bugün maça tutuk başladıklarını söyleyerek sözlerini sürdüren Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Aslında böyle düşünmedik. Ama her şey içeride konuşulduğu gibi olsa, bu iş kolay bir işi olurdu. Bir süre bekleyebiliyoruz ama belli bir dakikadan sonra bazı şeyleri değiştirmek gerekiyor. Beklentileri göremediğimiz zaman hamle yapmamız gerekiyor. Bugün de hamle yapma şansımız vardı. Tabii ki bu isimleri kullanacağız. Takım iyi oynarsa, skor bulursa, zaten hamleyi daha geç yaparız. İyi oyuncu bunu yapmak zorunda. İyi oyuncu tahtada olmaz, tabelada olmaz, sahada olur" dedi.Lucescu'nun takıma futbol aklı olarak döneceği iddialarıyla ilgili de konuşan Yalçın, "Lucescu'yu çok severim, çok saygı duyarım, kendisi hakkında asla negatif yorum yapmam. Buraya hangi görevde gelecekse, gelebilir, benim için hiçbir sorun yok. Bizim için şampiyonluk hedefini konuşmak açısından erken. Şu anda puan durumunda bunu konuşmak için erken. Eğer o duruma gelirsek, biz ne gerekiyorsa konuşuruz" ifadelerini kullandı. Son olarak fikstürü değerlendiren Sergen Yalçın, "Kazanırsak tabii ki şans ama kazanamazsak ne olacak, onu da düşünmek lazım. Önümüzde çok zor bir 5 hafta var. Bu 5 haftanın sonunda net olarak ne planladığımızı söyleyebilirim. Bu 5 hafta gerçekten çok önemli. Bu 5 maçtan çıkarsak, o zaman burada farklı şeyleri konuşabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL