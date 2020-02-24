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Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon Elneny'nin yerine Fatih'i oynatacak

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek Elneny'ye yeni teklif yapmayacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon Mısırlı oyuncunun yerine Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy'a görev verecek.

24.02.2020 19:19 | Son Güncelleme: 24.02.2020 19:31

'ta yeni sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı. Trabzonspor derbisi sonrasında değişimin sinyalini Karius ile veren Sergen Yalçın'ın birçok isimle yolları ayıracağı belirtildi. Bunların başında Burak, Vida ve Ljajic gibi maliyeti yüksek oyuncular geliyor. Kiralık Diaby, Rebocho ve Elneny de gönderilecek. Caner'le de sözleşme yenilenmesi beklenmiyor.

ÜST ÜSTE GELEN KAYIPLAR SONRASI

Trabzonspor maçının ardından, "Bu takım benim takımım değil. Gelecek sezon benim istediğim oyuncular alınacak" diyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, üst üste yaşanan kayıplar nedeniyle yapılan eleştirilere de sert çıktı. Yakın çevresine bu konuda dert yanan 47 yaşındaki çalıştırıcının, "Bu seneki eleştirileri kabul etmiyorum. Gelecek yıl beni eleştirsinler" dediği öğrenildi.

ELNENY YERİNE FATİH

Beşiktaş, geçen sezonun devre arasında Sivasspor'a kiralık olarak gönderdiği Aksoy'u yeni sezonda takıma kazandıracak. Yönetimin bu kararı almasındaki etken, Fatih'in Sivasspor'da gösterdiği iyi performans. Gönderilecek olan Elneny'nin yerine Fatih oynayacak. Mısırlı için yeni teklif yapılmayacak.

(Akşam)

Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon Elneny'nin yerine Fatih'i oynatacak

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Fatih, Spor


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