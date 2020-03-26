Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan son dakika açıklaması geldi. Koronavirüs nedeniyle oyunculardan haberi olmadığını belirten Yalçın, transfer planlaması için şu sürecin geçmesi gerektiğini söyledi.

26.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:04

Beşiktaş 'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a bağlandı ve merak edilen soruları yanıtladı. Sergen Yalçın, "Oyuncular ne yapıyor?" sorusuna ise kendi tarzıyla komik bir cevap verdi ve canlı yayındaki yorumcuları güldürdü.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Oyuncularla ilgili hiçbir bilgim yok. İki gün önce test yaptırdık, testler negatif çıktı. Testlerde problem yok. Oyunculara verdiğimiz program var. Evde bir şeyler yapıyorlar ama hiçbir zaman idmanı karşılamaz.

"ANTRENMANLARI AÇAMIYORUZ"

3-4 hafta bu şekilde devam ederse, oyuncular en az %50 geriye gider. TFF'den resmi bir açıklama gelmediği sürece antrenmanları açamıyoruz. Telekonferansla antrenman abartı, o kadara da gerek yok. Bu adamların hepsi profesyonel, ne yapmaları gerektiğini biliyorlar.

"SAĞLIKLI BİR İŞ DEĞİL"

Telekonferansla antrenman yapmak ve bunu basına servis etmek sağlıklı bir iş değil. Biz bunu tercih etmiyoruz.

"BİZ DE EVDEN ÇIKMIYORUZ"

Bu virüs ne zaman biter, hayat ne zaman normale döner bilmiyoruz. Biz de evden çıkmıyoruz. Devletin ve Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına uyuyoruz. Dışarı çıkanları uyarıyoruz, kızıyoruz ama insanları da anlamak lazım. Temiz hava da lazım. Evde yaşamak da zor. İnşallah en kısa sürede durumu atlatırız.

"MAYIS'TAN ÖNCE DÜZELİR"

Artık herkes işin ciddiyetini anladı, sokaklar bomboş. Ne zaman normal döner bilmiyorum ama Mayıs ayından önce bu işler normale dönmez diye düşünüyorum.

"ÜLKESİNE DÖNMEK İSTEYEN YOK"

Ülkesine dönmek isteyen bir oyuncu bize gelmedi. Ülkeleri de aynı şekilde. Bunu anlattık. Hiçbir yerde sağlıklı ortam yok. Türkiye, diğerlerine göre daha güvenli. Hepsi evlerinde en iyi şekilde yaşıyor. Yolculuk yapmak, geri gelmek oyuncuları sıkıntıya sokar. Beşiktaş Kulübü olarak hiçbir oyuncunun gitmesini istemiyoruz. Bunu net tavrımız.

EVDE NELER YAPIYOR?

Evde sürekli televizyon izliyorum. Netflix'e sardık, ne olursa izliyoruz. Vakit geçirmek çok zor. Sürekli evdesin, biz spor da yapmıyoruz. Az yemek yemeye çalışıyoruz ama evde zor. Bir ay evde oturursak rahat 5-6 kilo alırız

TRANSFER SÖZLERİ

Gelecek sezon çalışmalarına başlayacaktık ama başlayamıyoruz. Yönetimle birlikte olamıyoruz. Olaylar normale dönmeden bir çalışma yapamayız. Kimse kimseyle görüşemiyor.

TRANSFER İÇİN EK CEVAPLARI

Telefondan yeni sezon planlaması olmaz. Futbolun ekonomisi nasıl olacak? Transfer çalışmasına başlamak zor iş değil ama ekonomi nasıl olacak, burası çok zor.

"BİZ DE BİR ŞEY KONUŞAMIYORUZ"

Şu anda herhangi bir şey konuşamıyoruz. Lig ne zaman, nasıl bitecek? Kontratlar nasıl bitecek? Yeni sezon ne zaman başlayacak? Lig eğer başlarsa, bitmesi Haziran sonunu bulur. Şu an sadece televizyon izliyoruz, arada da telefonla konuşuyoruz. Bu kadar yani.

Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok
Etiketler: Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor

Haberin Videosu :

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok

İlgili Haberler

Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
24 Mart itibariyle Türkiye’de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!24 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok - Spor
Yorumlar (2)
BEŞİKTAŞK:VALLA DORĞU DİYORSUN KAPTAN :)
Cevap Yaz 0 0
GALATASARAY:AT YARIŞINA KUPON DA YAPAMIYORSUNDUR ŞİMDİ
Cevap Yaz 2 2

Spor Manşet

Haberler

Juventus izin verdi, futbolcu sevgilisiyle İtalya’yı terk etti Spor
Juventus izin verdi, futbolcu sevgilisiyle İtalya'yı terk etti
Bakanlık’tan kulüplere müjde! Kira alınmayacak Spor
Bakanlık'tan kulüplere müjde! Kira alınmayacak
Babel’in paylaşımı tepki çekti: Sen de yatarak kazanıyorsun Spor
Babel'in paylaşımı tepki çekti: Sen de yatarak kazanıyorsun
Sosyal medyayı sallayan mesaja Zeynep Bastık’tan ilk yorum: Engellemiş Spor
Sosyal medyayı sallayan mesaja Zeynep Bastık'tan ilk yorum: Engellemiş
Spor dünyası, koronaya karşı ilk zaferini kazandı! Yıldız isim iyileşti Spor
Spor dünyası, koronaya karşı ilk zaferini kazandı! Yıldız isim iyileşti
Tuncay Şanlı’dan, sağlık çalışanları için gönülleri fetheden hareket Spor
Tuncay Şanlı'dan, sağlık çalışanları için gönülleri fetheden hareket
Mustafa Cengiz’in koronavirüs test sonucu belli oldu Spor
Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu
Terim’in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti Spor
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti

Son Dakika Spor Haberleri

15:56: Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı - Spor 15:56: 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya'da düzenlenecek - Spor 15:37: Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan kulüpleri ilgilendiren karar çıktı! - Spor 15:35: İstanbul evinde spor yapıyor - Spor 15:24: Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü - Spor 14:52: Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak - Spor 14:25: Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok - Spor 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:01: Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu - Spor 13:38: Zeynep Bastık'tan Pjanic açıklaması: Hacklenmiştir, engellemiş beni - Spor 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber