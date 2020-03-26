Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok

Beşiktaş 'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a bağlandı ve merak edilen soruları yanıtladı. Sergen Yalçın, "Oyuncular ne yapıyor?" sorusuna ise kendi tarzıyla komik bir cevap verdi ve canlı yayındaki yorumcuları güldürdü.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Oyuncularla ilgili hiçbir bilgim yok. İki gün önce test yaptırdık, testler negatif çıktı. Testlerde problem yok. Oyunculara verdiğimiz program var. Evde bir şeyler yapıyorlar ama hiçbir zaman idmanı karşılamaz.

"ANTRENMANLARI AÇAMIYORUZ"

3-4 hafta bu şekilde devam ederse, oyuncular en az %50 geriye gider. TFF'den resmi bir açıklama gelmediği sürece antrenmanları açamıyoruz. Telekonferansla antrenman abartı, o kadara da gerek yok. Bu adamların hepsi profesyonel, ne yapmaları gerektiğini biliyorlar.

"SAĞLIKLI BİR İŞ DEĞİL"

Telekonferansla antrenman yapmak ve bunu basına servis etmek sağlıklı bir iş değil. Biz bunu tercih etmiyoruz.

"BİZ DE EVDEN ÇIKMIYORUZ"

Bu virüs ne zaman biter, hayat ne zaman normale döner bilmiyoruz. Biz de evden çıkmıyoruz. Devletin ve Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına uyuyoruz. Dışarı çıkanları uyarıyoruz, kızıyoruz ama insanları da anlamak lazım. Temiz hava da lazım. Evde yaşamak da zor. İnşallah en kısa sürede durumu atlatırız.

"MAYIS'TAN ÖNCE DÜZELİR"

Artık herkes işin ciddiyetini anladı, sokaklar bomboş. Ne zaman normal döner bilmiyorum ama Mayıs ayından önce bu işler normale dönmez diye düşünüyorum.

"ÜLKESİNE DÖNMEK İSTEYEN YOK"

Ülkesine dönmek isteyen bir oyuncu bize gelmedi. Ülkeleri de aynı şekilde. Bunu anlattık. Hiçbir yerde sağlıklı ortam yok. Türkiye, diğerlerine göre daha güvenli. Hepsi evlerinde en iyi şekilde yaşıyor. Yolculuk yapmak, geri gelmek oyuncuları sıkıntıya sokar. Beşiktaş Kulübü olarak hiçbir oyuncunun gitmesini istemiyoruz. Bunu net tavrımız.

EVDE NELER YAPIYOR?

Evde sürekli televizyon izliyorum. Netflix'e sardık, ne olursa izliyoruz. Vakit geçirmek çok zor. Sürekli evdesin, biz spor da yapmıyoruz. Az yemek yemeye çalışıyoruz ama evde zor. Bir ay evde oturursak rahat 5-6 kilo alırız

TRANSFER SÖZLERİ

Gelecek sezon çalışmalarına başlayacaktık ama başlayamıyoruz. Yönetimle birlikte olamıyoruz. Olaylar normale dönmeden bir çalışma yapamayız. Kimse kimseyle görüşemiyor.

TRANSFER İÇİN EK CEVAPLARI

Telefondan yeni sezon planlaması olmaz. Futbolun ekonomisi nasıl olacak? Transfer çalışmasına başlamak zor iş değil ama ekonomi nasıl olacak, burası çok zor.

"BİZ DE BİR ŞEY KONUŞAMIYORUZ"

Şu anda herhangi bir şey konuşamıyoruz. Lig ne zaman, nasıl bitecek? Kontratlar nasıl bitecek? Yeni sezon ne zaman başlayacak? Lig eğer başlarsa, bitmesi Haziran sonunu bulur. Şu an sadece televizyon izliyoruz, arada da telefonla konuşuyoruz. Bu kadar yani.