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Sergen Yalçın: Simon Falette ile sezon başında ilgilendik

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalya kapında önemli açıklamalar yaptı. Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette ile ilgilendiklerini doğruladı.

10.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:31

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'nin yeni transferi Simon Falette ile sezon başında ilgilendiklerini ancak maliyeti nedeniyle transferini gerçekleştiremediklerini söyledi.

Anadolu'dan hiçbir takımın yüksek maliyetli transfer yapamayacağını belirten Yalçın, "Sezon başında Falette ile ilgilendik ama alamadık. Bütçe uygun olmadı. Büyük takımların aldığı oyuncuyu bizim almamız biraz zor. Sadece yarım sezon için bir oyuncuya 700 bin euro civarı ücretler veremeyiz. Nereden vereceğiz öyle bir rakam? Senelik 1.4 milyon euro yapar. Biz veremeyiz bu paraları. Sadece biz değil, hiçbir Anadolu takımı veremez. Sadece bir tane oyuncuya çok ihtiyacı olursa, o zaman belki o ücretler verilebilir" şeklinde konuştu.

"2-3 TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ"

Şartların oluşması halinde 2-3 transfer yapmak istediklerini belirten başarılı teknik adam, "2-3 aydır transfer planlamamız var. Siz de biliyorsunuz, futbolun içinde bulunduğu bu ekonomik yapı, aslında transfere müsait değil. Bizden daha kötü olanlar var fakat yine de belli bir seviyede gitmek zorundayız. 2 veya 3 oyuncuyu takımımıza katmayı düşünüyoruz. Dün başkanla da görüştük bunu. Kolay değil. Hem iyi oyuncu bulmak hem bütçeye göre olanını bulmak hem de aradığımız pozisyona oyuncu bulmak… Araştırıyoruz. Eğer böyle bir şansımız olursa transfer yapmayı düşünüyoruz ama net bir şey söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

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Sergen Yalçın: Simon Falette ile sezon başında ilgilendik

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (1)
FORZA BEŞİKTAŞ:yapma reis :) elinde patlardı :)
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