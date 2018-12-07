Sergen Yalçın, Son Dakikada Gol Kaçıran Oyuncusunu Eleştirdi: Ben Vursam Beşiktaş Santra Yapıyordu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 15. haftasının açılış maçında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Bahçeşehir Okulları Stadında oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Maç sonunda konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"1 PUANLA YETİNDİK"

"Maçtan önce konumumuz itibarıyla 1 puan iyi derdim ama oynanan oyundan sonra maalesef iyi diyemiyorum çünkü kazanmamız gereken maçtı. Kazanacak pozisyonları çok rahat bulduk, 3 puanla almamız lazımdı ama 1 puanla yetindik. Son dakika kaçan akıllara zarardı. Lucas orada gereksiz vuruş yaptı. Plase köşeye vursa zaten kolay gol olacaktı. Ben vursam Beşiktaş santra yapıyordu.

"KOMPAKT LAFI AĞZIMA YAKIŞMIYOR"

Basın toplantılarında konuşurken ben çok futbol terimleri kullanmıyorum. Üçüncü bölge, ikinci bölge, birinci bölge geçişler geçişler... Ben daha düz konuşuyorum halkın anlayacağı türden. Kompakt lafı ağzıma da yakışmıyor."