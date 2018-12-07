07 Aralık 2018, 23:18
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Sergen Yalçın, Son Dakikada Gol Kaçıran Oyuncusunu Eleştirdi: Ben Vursam Beşiktaş Santra Yapıyordu

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş maçı sonrası konuştu. Sergen Yalçın, "Lucas orada gereksiz vuruş yaptı. Plase köşeye vursa zaten kolay gol olacaktı. Ben vursam Beşiktaş santra yapıyordu." dedi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 15. haftasının açılış maçında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Bahçeşehir Okulları Stadında oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Maç sonunda konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"1 PUANLA YETİNDİK"

"Maçtan önce konumumuz itibarıyla 1 puan iyi derdim ama oynanan oyundan sonra maalesef iyi diyemiyorum çünkü kazanmamız gereken maçtı. Kazanacak pozisyonları çok rahat bulduk, 3 puanla almamız lazımdı ama 1 puanla yetindik. Son dakika kaçan akıllara zarardı. Lucas orada gereksiz vuruş yaptı. Plase köşeye vursa zaten kolay gol olacaktı. Ben vursam Beşiktaş santra yapıyordu.

"KOMPAKT LAFI AĞZIMA YAKIŞMIYOR"

Basın toplantılarında konuşurken ben çok futbol terimleri kullanmıyorum. Üçüncü bölge, ikinci bölge, birinci bölge geçişler geçişler... Ben daha düz konuşuyorum halkın anlayacağı türden. Kompakt lafı ağzıma da yakışmıyor."

Aytemiz Alanyaspor,Sergen Yalçın,Beşiktaş
07 Aralık 2018 Cuma 23:18



YORUMLAR (4)
LEVENT: Frenci Fiko nun fren balatalarında sıkınTı var en yakın tüpçüde kaynak yaptırması lazım yoksa jimnastikçi ler vardan yoktan puan muan alamaz. . . . okeymi fik-o
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JHHH: Herkese iyi hafta sonlari stressiz az futbol az siyaset az din az dunya isleri
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GALATASARAY : Türkiyenin gelmiş geçmiş ve birdaha yetişmeyecek oyuncusudur Sergen 2.Tugay. Oğuz ve 4.Emre Belözoğlu
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GS: Saglık olsun reis, jimnastikcilerden 1 puan almakta da iyidir
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  • MİSAFİR : zübük jimnastikci dedigin takım bak bakalım ulke futboluna kac teknık adam yetıstırmıs sızın gibi adanlının bırı mı var sadece ıkı senede bı kovup gerı alıosunuz
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