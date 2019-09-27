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Sergey lavrov, suriye dışişleri bakanı velid muallim ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu yan etkinliğinde Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüştü.

27.09.2019 17:34Sergey lavrov, suriye dışişleri bakanı velid muallim ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu yan etkinliğinde Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı açıklandı. Ayrıca, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyaloğu Kongresi'nin kararları ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararları uyarınca, Anayasa Komitesi'nin başlatılması da dahil olmak üzere siyasi uzlaşmanın desteklenmesi umutlarının vurgulandığı belirtildi.



Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Suriye, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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