Haberler » Spor » Sergey Matveev: 'Bu galibiyet grupta dengeleri değiştirdi'

Sergey Matveev: "Bu galibiyet grupta dengeleri değiştirdi"

Sergey Matveev: "Bu galibiyet grupta dengeleri değiştirdi"TRABZON - FC Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev, Trabzonspor karşısında aldıkları galibiyetin kendilerini ileriye taşıdığını belirterek, gruptaki dengelerin değiştiğini söyledi.

25.10.2019 01:17
Sergey Matveev: "Bu galibiyet grupta dengeleri değiştirdi"
TRABZON - FC Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev, Trabzonspor karşısında aldıkları galibiyetin kendilerini ileriye taşıdığını belirterek, gruptaki dengelerin değiştiğini söyledi.
FC Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev, Trabzonspor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Matveev, boş buldukları alanları iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Oyun başlarken boş bulduğumuz alanları iyi kullanmaya çalıştık. Trabzonspor topun arkasına geçmemize müsaade etti. Oyuncularımın disiplinli oyunundan dolayı onlara teşekkür ediyorum. Bu galibiyet bizi ileriye taşıdı. Grupta dengeler değişti. Buradan galibiyetle döndüğümüz için çok teşekkür ediyorum" dedi.
Sergey Matveev:

Trabzonspor, Krasnodar, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:50 UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da gruptan çıkma şansını zora soktu
01:42 Trabzonspor - Krasnodar maçının ardından
01:34 Ünal Karaman: Hayal satmanın manası yok
01:23 Ünal Karaman: "İşimiz çok zor"
01:17 Sergey Matveev: "Bu galibiyet grupta dengeleri değiştirdi"
01:16 Maçın ardından
01:13 Abu Dhabi Judo Grand Slam Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor
25.10.2019 02:02:10