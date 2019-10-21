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Sergey Şoygu: ABD-Türkiye işbirliği Suriye'de istikrarı sağlayacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD ve Türkiye'nin Suriye'deki işbirliğinin bölge istikrarına katkı sağlayacağını umduğunu açıkladı.

21.10.2019 11:34Sergey Şoygu: ABD-Türkiye işbirliği Suriye'de istikrarı sağlayacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD ve Türkiye'nin Suriye'deki işbirliğinin bölge istikrarına katkı sağlayacağını umduğunu açıkladı.

Çin'de resmi ziyaret için bulunan Savunma Bakanı, "Dünya toplumunu teröristlerin, ideolojilerinin ve propagandalarının zorluklarına karşı koymaya çağırıyorum. Türk ve ABD'li çalışma arkadaşlarımızla Suriye'ye istikrar getirmek için bazı adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şoygu aynı zamanda, Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'lıların bulunduğu 12 cezaevinin korumasız olduğuna dikkat çekerek, DEAŞ militanlarının geleceğinin bir an önce çözüme ulaştırılması gerektiğini vurguladı.



Amerika Birleşik Devletleri, Sergey Şoygu, Suriye, Dünya

Kaynak: DHA

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