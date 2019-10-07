Sergi açılışına yoğun katılım oldu

Gaziantep'in kültürel ve sanatsal hayatına açıldığı günden bugüne önemli katkılar sunan Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM), önemli bir sergiye ev sahipliliği yapıyor. Dr. Hüseyin Meşe tarafından fotoğraflanarak kayıt altına alınan "Gaziantep'in Kuşları" isimli sergi, yoğun katılımlı bir açılışla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılışa; Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Ceyda Gürsel, Hayri Özkeçeci, Mehmet Ali Korkmaz, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılınç ile çok sayıda sanatsever katıldı. Sergi, 23 Ekim 2019 tarihine kadar 10:00 ile 22:00 saatleri arasında gezilebilecek.

GAZİANTEP'İN BİRÇOK ZENGİNLİĞİ VAR

Açılışta konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Kimsenin aklına gelmeyeni, kimsenin yapmadığını yapmış Hüseyin Meşe hocamızı tebrik ediyorum. Gaziantep'in birçok zenginliği var. Hocamızın; Gaziantep'in kuşlarını kayıt altına alması, fotoğraflaması, çalışmayı bizlerle buluşturması gerçekten takdire şayandır. Hocamıza alkışlar eşliğinde teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkürüm de bu güzel merkezi yaptığı için ve merkezi bu tür etkinliklerde kullanıma sunduğu için Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na olacak. Bir diğer teşekkürüm de böyle etkinliklerde sanatçılarımızı yalnız bırakmayan sanatseverlere. Sergi; hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah bu sergi, Gaziantep'in bu tür zenginliklerinin başka sanatçılarımız tarafından da keşfedilmesine bir ilham olur" şeklinde konuştu.

BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUZ

Serginin açılışında söz alan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, şunları söyledi:

"Şehitkamil Sanat Merkezi'nde Dr. Hüseyin Meşe'nin Gaziantep'in Kuşları adlı çalışmasını sergilemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu mutluluğu da siz değerli davetlilerimizle paylaşmaktan da ayrıca mutlu olduk. Şehitkamil Sanat Merkezi'nde sanat adına ne faaliyet varsa belediye olarak destek olmaktan büyür bir kıvanç duyuyoruz. Bugün Gaziantep'in Kuşları adlı çok ilginç bir çalışmaya şahitlik edeceğiz. Doğma büyüme Gaziantepli birisi olarak bu kadar kuş türünün olduğunu sevgili hocamız ile sohbet derken öğrendim. 300'ün üzerinde kuş türünü fotoğrafladığını söylüyor ki bence herkeste bir şaşkınlık uyandırmıştır. Ama dünyada 12 binin üzerinde kuş türünün olduğunu hesaplarsak, ortadaki rakamın çok da büyük olmadığını görüyoruz. Bugün bize ayrı dünyaları, ayrı çerçeveleri, ayrı vizyon açacak bu serginin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

64 FOTOĞRAF SERGİLENİYOR

Katılımcıları bilgilendirmek adına konuşan Dr. Hüseyin Meşe, "Gaziantep'in Kuşları sergisi, uzun zamandan beridir Gaziantep'te olmamdan kaynaklanan bir arşiv ile gerçekleşti. 30 yıldan beridir Gaziantep'te yaşıyorum. Yaklaşık 12 yıldır da kuş fotoğrafları çekmeye çalışıyorum. Yakın bir zamanda Gaziantep'in kuşları ile ilgili bir kitap çalışmamız oldu. Bu konuda Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na buradan çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde bir kitap çalışmamız oldu. Bu kitap belki de Gaziantep'in, aslında Türkiye'nin özgün kitapları arasında ilk oldu. Oradan gelen bir fikirle de bir sergi açma düşünüldü. Bu arada yine geçtiğimiz yılbaşında Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nun katkılarıyla çekmiş olduğumuz kuş fotoğraflarıyla Gaziantep'in kuşları adlı takvim çalışmasını gerçekleştirdik. Daha sonra bir sergi ile bunu insanlarımıza iletelim dedik. Gaziantep'te 300'ün üzerine kuş türü bulunuyor. Bu 300 kuş türünün hepsini burada sergilemek mümkün olmadığı için sadece 64 taneden oluşan bir sergi ortaya koymaya çalıştık. Katkılarından ve emeklerinden dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na, Başkan Yardımcılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayarak sergimize katılan değerli misafirlerimize de teşekkür ediyor, herkesi saygı ile selamlıyorum" açıklamasında bulundu.