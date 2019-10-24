Sergi dokuz Kasım akşamına kadar gezilebilecek

25 Ekim Cuma günü saat 14.00'de açılışı yapılacak olan sergide eserleri yer alan sanatçılar şu isimlerden oluşuyor: Bedriye Gülay Beşikçi, Bengü Bahar, Çağla Leblebici, Ebru Yücesoy Bayar, Ely Filidis, Emel Germen Atalay, Faden Suzan Kudsioğlu, Filiz Pelit, Lale Temelkuran, Mehlika Korol, Melek Şahan, Merih Tekin Bender, Nilgün İleri Köseoğlu, Nuray Tümer, Nuray Leblebici, Nurhilal Harsa, Reyhan Abacıoğlu, Sema Barlas ve Sezin Haşıcı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıldönümü nedeniyle Konak Belediyesi İzmir Kadın 19 adet sulu ve yağlı boya, akrilik tablo, mozaik ile karışık teknik eserler sanatseverler ile buluşacak.

2014 yılında Konak Belediyesi'nin beşinci butik müzesi olarak hizmete açılan, kurulduğu tarihten bugüne kadar çeşitli sanat faaliyetleri düzenlenen, sanatı ve sanatçıyı destekleyen İzmir Kadın Müzesi "Cumhuriyet Bayramı" kapsamında 'Atatürk'ün İzinde Çağdaş Türk Kadınları Cumhuriyet Sergisi'ne de ev sahipliği yapacak.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar, kadınların ortak bir buluşma mekanı olarak Kadın Müzesi'nin kendilerine çok büyük katkıları olduğunu belirttiler. Sanatçılar, Kadın Müzesi'nin dünyadaki benzerleri gibi bir marka haline getirilmesi için her türlü destek ve katkıyı vermeye devam edeceklerini dile getirdiler.