Sergi Geliriyle Somali'de Su Kuyusu Açtıracaklar

Şanlıurfa
İnsani Yardım Platformu, Somali
'de yaşanan drama dikkati çekmek amacıyla düzenlenen fotoğraf sergisinden elde edilecek gelirle bu ülkede su kuyusu açtıracak.
Büyükşehir Belediyesi Salonu'nda düzenlenen sergide, platform üyesi Ahmet Şamil Gerem'in açlık ve kuraklıkla mücadele eden Somalili kadın ve çocukların yaşadığı dramı yansıtan 36 fotoğrafı yer alıyor.
Platform Başkanı Osman Gerem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Somali'de yaşanan drama dikkati çekmek amacıyla sergi düzenlediklerini söyledi.
Sergiden elde edilecek gelirle Somali'de su kuyusu açtıracaklarını belirten Gerem, şöyle konuştu:
"Somali'de özellikle çocuklar çok büyük acılar çekiyor. Amacımız, orada yaşanan hüznü, acıyı, sevinci sergilemek. Burada üyemiz Ahmet Şamil Gerem'in Somali'de çektiği fotoğraflar yer alıyor. Fotoğraflarda çocuklar ön planda. Orada yemeğin ve suyun yanında Kur'an-ı Kerim'e çok ihtiyaç var. Bu kapsamda önümüzdeki hafta Somali'ye 10 bin Kuran
göndereceğiz inşallah. Bunun yanında onların ihtiyacı olan kuyuları açacağız ve medreselerde okuyanların ihtiyaçlarını karşılayacağız."
Gerem, 3 gün görülebilecek sergideki fotoğraflar için satış fiyatı belirmediklerini, eserleri satın alacak hayırseverlerin gönlünden kopacak bağışlarla su kuyusu açtıracaklarını sözlerine ekledi.
Platform üyesi Ahmet Şamil Gerem de dünyanın Somali'de yaşanan drama sesiz kaldığını belirterek "Amacımız, orada yaşanan sıkıntıları bir nebze de olsa göstermek. Burada gelecek gelirle kuyu açacağız inşallah. Onlara bir damla su olacaksa ne mutlu bize. Sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Şanlıurfa,Somali
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:48