Sergi Salonu Sanatın ve Kültürün Hizmetinde

Kaynak: İHA

Mart ayının ilk haftasında açılışı yapılan ve yeni vizyonu ile büyük beğeni toplayan Kültür, Spor ve Sergi Salonunun artık kültür ve sanatın hizmetinde olduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, halkın, özellikle kültür ve sanatseverlerin yoğun ilgi göstereceğini söyledi.Genişletilen ve yenilenen Kültür ve Sanat Merkezi ile Spor Salonu'nun yoğun ilgi ile karşılandığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, özellikle spor merkezi kayıtlarının başladığı için yoğun bir talep olduğunu sonuç itibari ile Melikgazi Belediyesinin adeta şehrin kültür ve sanatının merkezi olduğunu kaydetti. - KAYSERİ