Serginin Açılışı Bayar ve Menderes'in Altın Makası ile Yapıldı

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:50



17 Kasım 2018 Cumartesi 16:50

Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen "Yerel Basında Atatürk Üniversitesinin Kuruluşunun Yansımaları" isimli serginin açılışı, 60 yıl önce dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Başbakan Adnan Menderes'in kullandığı altın makasla yapıldı.Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu Fuaye Alanı'nda düzenlenen sergide, üniversitenin inşaat aşamasından açılışına kadar geçen süreçte çekilen ve dönemin yerel gazetelerinde kullanılan 60'a yakın fotoğraf sergilendi.Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, serginin açılışında yaptığı konuşmada, üniversitenin, 17 Kasım 1958'de, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Başbakan Adnan Menderes tarafından açılışının 60. yılı dolayısıyla sergi düzenlendiğini söyledi.Atatürk Üniversitesinin gerek yetiştirdiği bilim adamları gerek insan kaynağı gerekse teknolojik bilgi ve değer açısından Türkiye'ye büyük katkı sağladığını anlatan Çomaklı, göreve geldikleri günden itibaren dünya markası oluşturma konusunda ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.Serginin açılışının Bayar ile Menderes'in 60 yıl önce kullandığı altın makasla yapılacağını vurgulayan Çomaklı, "Onları rahmetle, minnetle anıyorum. Bu ülke için şehit olan bütün şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Sergimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Sergiyi hazırlayan Atatürk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayşe Özdemir de serginin bir yıllık emek sonucunda ortaya çıktığını söyledi.O dönemde yayımlanan gazeteleri, üniversitenin yanı sıra farklı arşivlerden bulduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:"Amacım, 60 yıl önceki tarihi öne çıkarmaktı. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğuda üniversite kurulmasını istemesinin ardından nerede üniversite kurulacağı araştırılıyor. Daha sonra üniversite, Erzurum'da kuruluyor ve ismi de 'Atatürk Üniversitesi' oluyor. Celal Bayar ve Adnan Menderes açılışı yapmak üzere Erzurum'a geliyor. Erzurum halkı, bu büyük organizasyonun basit bir makasla yapılmayacağını söylüyor ve esnaf, açılış için altın makas yaptırıyor. O günkü makas, işte bu makas."Açılış kurdelesini Rektör Çomaklı'nın 60 yıllık altın makasla yaptığı programa, Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile üniversite personeli ve vatandaşlar katıldı.Sergi, bir hafta açık kalacak.