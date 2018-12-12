Sergio Conceiçao: "Biz 3-1'i Yakaladıktan Sonra..."

Porto
Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında Galatasaray
'ı 3-2 yendikleri için mutlu olduğunu söyledi.
"Biz 3-1'i yakaladıktan sonra Galatasaray biraz oyundan düştü"
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın maça baskılı başladığını belirterek, "İlk golü bulduktan sonra rahatladık. Daha sonra birer gol daha oldu ve soyunma odasına 2-1 önde gittik. Biz 3-1'i yakaladıktan sonra Galatasaray biraz oyundan düştü. Ancak orta sahamız bundan yararlanamadı. Sonuç olarak kazandık ve bunun için mutluyum." diye konuştu.
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Porto,Galatasaray
12 Aralık 2018 Çarşamba 03:13