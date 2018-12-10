Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'dan Galatasaray'a Övgü

Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Porto'da Teknik Direktör Sergio Conceiçao, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Geride kalan 5 maçta topladıkları 13 puanla grubu lider bitirmeyi garantilemeleri üzerine konuşan başarılı çalıştırıcı, "Kulüp tarihi için önemli bir başarı elde ettik. Eksiklerimiz olmasına rağmen yarınki maçı kazanabilecek kadroya sahibiz. Oynayamayan oyuncular Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayabilir. Portekiz tarihi için grubu 16 puanla kapatmak önemli bir durum fakat Şampiyonlar Ligini nerede bitireceğimizi maç maç düşünüyoruz. Bu kulübün tarihine yakışır bir sonuç elde edeceğiz. Bu köklü ve büyük kulübün tarihine yeni başarılar yazmak için ben ve takımdaki herkes elinden geleni yapacak" açıklamasını yaptı.

"EMEK OLMADAN YEMEK OLMAZ"

Portekiz'de oynanan maçta zor anlar yaşadıklarını söyleyen Conceiçao, "Kuralar ilk çekildiğinde birbirine eşit takımların olduğu bir gruptu. Biz maçlarımızda daha başarılı olduk ve iyi durumda bitirdik. Her takımın kendine ait hikayesi var. Portekiz'deki maçta zorlanmıştık. Burada da zor bir maç olacak. Ateşli bir atmosferde maç yapacağız. Bunun zorluklarının farkındayız. Emek olmadan yemek olmaz, mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

"GALATASARAY, YETENEKLİ FUTBOLCULARIN OLDUĞU BİR TAKIM"

Galatasaray'ın yarınki maçta puana ihtiyacı olmasının, işlerini zora sokacağını söyleyen Conceiçao, " Avrupa'da devam edebilmesi için Galatasaray'ın puan alması gerekiyor. Bu da maçı bizim için zor hale getiriyor. Bu duruma hazırlıklıyız. Bu durumun etkisini maç anında göreceğiz. Galatasaray kolektif futbol oynayan, yetenekli futbolcuların olduğu bir takım. Bunun farkında olarak buraya geldik" diyerek sözlerini tamamladı.