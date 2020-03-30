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Sergio Ramos 34 Yaşında!

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos bugün 34. yaşını kutluyor! 2006 yılından beri formasını giydiği ve 2014 yılından itibaren kaptanlığını yaptığı Los Galacticos'la aralarında dört La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi'nin de dahil olduğu tam 21 kupa kazandı. Attığı hayati goller ve sahadaki lider karakteriyle Madrid taraftarının vazgeçilmezi olan Ramos'un özel görüntüleri ekranlarınıza geliyor!

30.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:32
Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos bugün 34. yaşını kutluyor! 2006 yılından beri formasını giydiği ve 2014 yılından itibaren kaptanlığını yaptığı Los Galacticos'la aralarında dört La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi'nin de dahil olduğu tam 21 kupa kazandı. Attığı hayati goller ve sahadaki lider karakteriyle Madrid taraftarının vazgeçilmezi olan Ramos'un özel görüntüleri ekranlarınıza geliyor! Sergio Ramos 34 Yaşında!

Kaynak: Dugout



Etiketler: İspanya Milli Takımı, Sergio Ramos, Real Madrid, Spor
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