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Sergio Ramos 34 Yaşında

Kariyerinin büyük bir kısmını Real Madrid'de geçire İspanyol stoper Sergio Ramos 34 yaşına bastı. Beyazlarla 15 sezonda 21 Lig Şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 4 İspanya Kupası ve 4 kez de İspanya Süper Kupası'nı kazanan Sergio Ramos adını Real Madrid efsaneleri arasına çoktan yazdırdı.

02.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:32
Kariyerinin büyük bir kısmını Real Madrid'de geçire İspanyol stoper Sergio Ramos 34 yaşına bastı. Beyazlarla 15 sezonda 21 Lig Şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 4 İspanya Kupası ve 4 kez de İspanya Süper Kupası'nı kazanan Sergio Ramos adını Real Madrid efsaneleri arasına çoktan yazdırdı. Sergio Ramos 34 Yaşında

Kaynak: Dugout



Etiketler: Sergio Ramos, Real Madrid, İspanya, Spor
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