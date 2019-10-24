Haberler » Spor » Sergio Ramos'a 1 milyon avro vergi cezası

Sergio Ramos'a 1 milyon avro vergi cezası

İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'a vergi kaçırma suçundan 1 milyon avro para cezası kesildi.

24.10.2019 17:44Sergio Ramos'a 1 milyon avro vergi cezası
İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'a vergi kaçırma suçundan 1 milyon avro para cezası kesildi.
İspanya Maliyesi, 2012-2014 yıllarında imaj haklarından elde ettiği gelirleri eksik gösterdiği gerekçesiyle Sergio Ramos'a 1 milyon avro para cezası verdi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ramos, ödedikten sonra avukatları aracılığıyla itirazda bulunduğu söz konusu vergi borcuyla ilgili "Bu, bir cezai suç değil, idari bir para cezasıdır." ifadesini kullandı.
İspanya'da bu zamana kadar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Javier Mascherano, Angel Di Maria, Radamel Falcao, Luka Modric, Marcelo ve teknik direktör Jose Mourinho gibi futbol sektöründen çok sayıda kişi benzer şekilde vergiyle ilgili cezalar aldı.

Sergio Ramos, İspanya, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:17 Samet Aybaba: "Bizim derdimiz bir an önce kazanmak"
18:10 Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın cezası onandı
18:06 Kastamonu Belediyespor'da 2. Hakan Günal dönemi
17:56 Üniversite öğrencilerine Aikido dersi
17:54 Son Dakika: PFDK cezayı açıkladı! Denizlispor - Fenerbahçe maçının ardından...
17:50 PFDK'dan Ali Çetin'e 21 gün hak mahrumiyeti cezası
17:48 Karagümrük hazırlıklarını sürdürdü
24.10.2019 18:22:00