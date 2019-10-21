Sergio Ramos, Falcao'dan çekiniyor: Oynaması durumunda bize engel olacaktır!

Sergio Ramos, TT Stadı'nda Galatasaray-Real Madrid maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Ramos, basın mensuplarına şu açıklamalarda bulundu:

"Kesinlikle, tecrübeli bir takımız, kazanmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Çok iyi sonuçlar alamadık bu yüzden 3 puan alarak çıkış yapmak istiyoruz. Herkes Zidane'ı çok seviyor. Tüm takım ona güveniyor. Daha iyi sonuçlar almak isterdik elbette ama önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız. Öncelikle kendimizi geliştirmeliyiz. Daha iyi olmalı ve çalışmalıyız. Hak etmediğimiz bir sonuç aldık. Tabii ki bu futbol, son dakikaya kadar savaşmalısınız.

"TAKIMIN AKLINDA SADECE KAZANMAK VAR"

Herkes istediğini düşünebilir. Buna saygı duyuyorum. Sonuçlara bağlı bir takımız. Ancak bu sonuçları aşmalıyız. Biz iyi bir takımız ve daha iyi işler yapabiliriz.Takımın aklında sadece kazanmak var. Bunun için savaşacağız. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi karşıladınız. Türkiye'de büyük ambiyanslarda, büyük taraftar grupları önünde oynadık. Falcao, çok büyük bir oyuncu. Kendisine saygım var. Oynaması durumunda bize engel olacaktır."