Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Sergio Ramos, koronavirüsle mücadele için 264 bin maske ve 15 bin test bağışladı - Spor

Sergio Ramos, koronavirüsle mücadele için 264 bin maske ve 15 bin test bağışladı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı.

25.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:36
Sergio Ramos, koronavirüsle mücadele için 264 bin maske ve 15 bin test bağışladı
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı.
İspanyol oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesine 264 bin 571 maske, 15 bin test ve 1000 koruyucu ekipman bağışladığını duyurdu.
Ramos, bağışı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) aracılığıyla yaptığını ve malzemelerin 27 Mart Cuma günü İspanya'ya ulaşacağını belirtti.
UNICEF'in hesabından yapılan açıklamada da aynı zamanda UNICEF elçisi olan Ramos'a yardımları için teşekkür edildi.
Koronavirüs kaynaklı 3 bin 434 ölümle İtalya'nın ardından dünyada en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke olan İspanya, sağlık ekipmanı konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Sergio Ramos, Real Madrid, İspanya, Futbol, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Vedat Muriç ve Serdar Aziz’in test sonuçları belli oldu Spor
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları belli oldu
Dün test yapılmıştı! Beşiktaş’tan resmi koronavirüs açıklaması Spor
Dün test yapılmıştı! Beşiktaş'tan resmi koronavirüs açıklaması
Spor camiasından Fenebahçe’ye geçmiş olsun mesajları Spor
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları
Dünyaca ünlü yıldızdan Zeynep Bastık’a mesaj! Sosyal medya yıkıldı Spor
Dünyaca ünlü yıldızdan Zeynep Bastık'a mesaj! Sosyal medya yıkıldı
Ali Koç’tan son dakika koronavirüs açıklaması Spor
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması
Boateng’in eşi, ’İtalya’dan kaçtın’ eleştirilerine yanıt verdi! Spor
Boateng'in eşi, "İtalya'dan kaçtın" eleştirilerine yanıt verdi!
Federer’den koronaya karşı savaşta dev yardım Spor
Federer'den koronaya karşı savaşta dev yardım
Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu ülkesine dönüyor! Yabancılar alarma geçti Spor
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu ülkesine dönüyor! Yabancılar alarma geçti

Son Dakika Spor Haberleri

19:46: Kayserispor'da teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı - Spor 19:40: Gaziantep FK'de futbolcular 3 Nisan'da topbaşı yapacak - Spor 19:40: Sporcular koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını evde sürdürüyor - Spor 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Haber 19:20: TFF'den Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı - Spor 19:18: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "TFF bu süreci sağlıklı yönetememiştir" - Spor 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 18:50: Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı - Spor 18:38: Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı - Spor 17:43: Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır - Spor 17:22: Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım - Spor 17:16: Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları - Spor