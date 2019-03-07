Sergio Ramos, Soyunma Odasında Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Tartıştı

Real Madrid'de sular durulmuyor! Kendi sahasında Ajax'a 4-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Real Madrid'de maç sonu takım kaptanı Sergio Ramos ile başkan Florentino Perez'in kavga ettiği iddia edildi. İspanyol Marca ve AS gazetelerinin haberine göre 4-1'lik mağlubiyetin ardından takım başkanı Florentino Perez, Real Madrid soyunma odasına indi.

''FORVET SÖZÜN VARDI, TUTMADIN!''

Kaptan Sergio Ramos ise soyunma odasında futbolcuları ağır şekilde suçlayan Perez'e karşı çıktı. Ramos'un Perez'e ''Bunun tek suçlusu biz değiliz! Yazın forvet alacağız diye söz verdin ama sözünde tutmadın.'' diye bağırdığı belirtildi.

RAMOS'U TEHDİT ETTİ

Ramos'un çıkışı üzerine Florentino Perez, tecrübeli futbolcuyu takımdan atmakla tehdit etti. Ramos ise başkanın tehdidinin ardından ''Sözleşmemin kalanındaki paraları ver, ben giderim.'' sözlerini kullandı.

Sergio Ramos ve Florentino Perez'in tartışmasında seslerin bir hayli yükseldiği belirtilirken diğer tüm futbolcularında o an soyunma odasında olduğu kaydedildi.

(Sporx)