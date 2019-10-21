Sergio Ramos: Tek düşüncemiz maçı kazanmak -2

"Herkes Zidane'yi çok seviyor"

"Daha iyi olmalıyız"

"Herkes istediğini düşünebilir"

"Elimizden geleni yapacak ve kazanacağız"

Türkiye 'de daha önce çok güzel ambiyanslarda oynadık"

"Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız"

"Sonuçlara göre teknik direktör ismi geçiyor"

Serhan TÜRK/ - Sergio Ramos, Galatasaray maçında tek düşüncelerinin maçı kazanmak olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid'in takım kaptanı Sergio Ramos, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübeli bir takım olduklarını dile getiren Ramos, "Kesinlikle çok tecrübeliyiz, kazanmak istiyoruz. Zor ve çok iyi olmayan sonuçlar aldık. Yarın 3 puanı almak istiyoruz" dedi.

"HERKES ZIDANE'Yİ ÇOK SEVİYOR"

Geleceği tartışılan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile ilgili gelen bir soruya Ramos, "Takımda herkes Zidane'yi çok seviyor, birlikteyiz. Daha iyi sonuçlar almak isterdik ama olmadı. Önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar alacağız" yanıtını verdi.

"DAHA İYİ OLMALIYIZ"

Mallorca'ya 1-0 mağlup oldukları La Liga müsabakasına yönelik konuşan Sergio Ramos, "Kendimizi geliştirmeliyiz, daha iyi olmalıyız. Hak etmediğimiz bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Futbol böyle bir şey, daha çok çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

"HERKES İSTEDİĞİNİ DÜŞÜNEBİLİR"

Bir gazetecinin, "Madrid kötü bir sonuç aldığında, her zaman Mourinho söz konusu oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz" sorusuna yanıt veren Ramos, "Herkes istediğini düşünebilir, saygı duyuyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Sonuçlara bağlı bir takımız, bunları aşmalıyız. Daha iyi sonuçlar alabiliriz" diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAK VE KAZANACAĞIZ"

Takımın aklındaki tek şeyin Galatasaray maçı olduğunu dile getiren Ramos, şu ifadeleri kullandı: "Takımın ve oyuncuların aklında sadece yarın kazanmak var ve bunu çok istiyoruz. Sakiniz, elimizden geleni yapacak ve kazanacağız."

"TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE ÇOK GÜZEL AMBİYANSLARDA OYNADIK"

Türkiye ile ilgili yorum yapan Ramos, "Öncelikle bizi çok iyi karşıladığınız için teşekkürler. Türkiye'de daha önce çok güzel ambiyanslarda, çok iyi taraftarla sahip olan iyi takımlarla oynadık" dedi.

Ramos, Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao ile ilgili ise "Falcao büyük bir oyuncu, oynadığı takdirde bize çok engel çıkaracaktır" diye konuştu.

"HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARMALIYIZ"

Takım ile ilgili eleştirilere yönelik konuşan Ramos, şunları söyledi: "Herkes istediğini düşünebilir, kimsenin düşüncesini değiştiremem. Biz sonuçları değiştirmeye oynamalı, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız."

"SONUÇLARA GÖRE TEKNİK DİREKTÖR İSMİ GEÇİYOR"

"Teknik direktör Zinedine Zidane ile ilgili yeniden gelen bir soruya yanıt veren Ramos, "Kimin devam edeceğine dair bir şey söylemeyeceğim. Sonuçlara göre teknik direktör ismi geçiyor, yarın kazanmak istiyoruz. Zidane'ın tüm yaptıklarına karşı biraz daha saygıyı hak ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ramos son olarak tek düşündüklerinin yarınki maçı kazanmak olduğunu ve Galatasaray'a karşı galip geldikten sonra Barcelona maçında daha sakin olacaklarını söyledi.