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Sergio Ramos'un şirketine ağaç kesme cezası

İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'a ait olan bir şirkete, yasa dışı ağaç kesiminden dolayı belediye tarafından 250 bin avro para cezası verildi.

19.07.2019 16:14 Sergio Ramos
İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'a ait olan bir şirkete, yasa dışı ağaç kesiminden dolayı belediye tarafından 250 bin avro para cezası verildi.
İspanya'nın başkenti Madrid'in Alcobendas Belediyesi, özel bir mülkiyetinde bulunan asırlık ağaçları izinsiz ve yasa dışı kesmekten dolayı, futbolcu Sergio Ramos'a bağlı olan bir şirkete 250 bin avro para cezası verilmesi kararı aldı.
Belediye Meclisinde yapılan olağanüstü toplantıda oy birliğiyle alınan karar gereği, para cezasının yanı sıra kesilen 90'a yakın asırlık, meşe, kavak ve çam ağaçlarının yerine üç katı daha fazla ağaç dikilmesi cezası da verildi.
Sergio Ramos'a ait şirketin, belediyenin verdiği cezaya itiraz hakkı bulunuyor.
Kaynak: AA
Sergio Ramos, İspanya, Madrid, Spor

YORUMLAR (1)
İŞİ BİLECKSİN: Ağaç kesmek, illede izinsiz kesmek suçtur. . Bu işi kitabi yazıldı bizde: Kesmek yok. . Önce Yakacaksın, sonra söndürmek için para kazanacaksın. . Oldu mu 2B . . Gelsin Oteller, olmadı mı Site yapar satarsın. . Bunlar harbiden işi bilmiyor. .
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