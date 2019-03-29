Serhan Kansu Anlattı Alanyalı Çocuklar Sınırsızca 'Düşündü'

Alanya Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde yazar Serhan Kansu çocuklarla sınırsız düşünme, hayal gücünü geliştirme ve yazarlık üzerine söyleşiler düzenledi. Etkinliklere Serhan Kansu yanında Prof. Dr. Uğur Batı, Murat Kaplan, Burcu Bahar ve Aydoğan Yavaşlı da katıldı. Çocuklar için okuma alışkanlığı geliştirici atölyelere ve hediyeli oyunlara da yer verilen etkinliklere Alanya haklı yoğun ilgi gösterdi

Tüm Türkiye'de Mart ayının son haftası kutlanan Kütüphane Haftası için Alanya Belediyesi geniş kapsamlı bir program düzenledi. Alanya Kültür Merkezi'nde ve Alanya Belediyesi bünyesinde hizmet veren üç farklı kütüphanede gerçekleşen Alanya Belediyesi 55. Kütüphane Haftası kutlamalarına Serhan Kansu ve Türkiye'nin önde gelen yazarları katıldı.

Serhan Kansu ile sınırsız düşünme çalışması

'Sırtımdaki Okyanus', 'AŞKOZOF: bir platon'ik aşığın nietzsche dönüş hikayesi', 'En Güzel Adam' gibi kitapların yazarı Serhan Kansu Alanyalı gençlerle bir araya geldi. Felsefe kökenli yazar 'Çocuklar için Felsefe ve Yazarlık' adlı söyleşisinde; felsefi düşünceyle yaratıcılığı geliştirme, düşünme üzerine düşünme, sınırları kaldırma, karakter yaratma, hikâye ve dünya kurgulama gibi konular üzerine yoğunlaştı. Yazarlık yanında hayata dair pek çok tespit ve farkındalık barındıran söyleşisi sonunda Serhan Kansu Alanya Belediyesi'ne teşekkür ederek okuyucularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çok yakında Elma Yayınevi'nden çıkacak olan 'KARTAL KIZ: evren ve yıldız' adlı yeni kitabı gençlerle buluşacak olan Kansu, önümüzdeki sezon da 'En Güzel Adam' adlı tiyatro oyununun sahnede olması için hazırlıkların başladığından söz etti.

Her yazar farklı bir konuyla sahnedeydi

Türkiye'nin başarılı yazarları Prof. Dr. Uğur Batı 'Yaratıcı Olmanın Sihirli Olmayan Yolları', Murat Kaplan 'Etkili İletişimin Nöro-Linguistik Kodları' konulu söyleşileriyle Alanyalılar'la buluştu. Etkinliklerde Burcu Bahar ve Aydoğan Yavaşlı'da çocuklarla bir araya geldi. 55. Kütüphane Haftası kutlamaları kapsamında söyleşilerin yanında çocuklar için okuma alışkanlığı kazandıracak, okuma motivasyonunu arttıracak atölyeler, yarışmalar ve hediyeli oyunlar düzenlendi. Alanya halkı Alanya'ya, kitaba ve kültür sanata değer katılan bu etkinliklere yoğun ilgi gösterdi ve kutlamaların rengarenk bir edebiyat festivaline dönüşmesini sağladı. Etkinlik Burcu Bahar'ın 29 Mart'taki söyleşileriyle son buldu.

Kaynak: Bültenler