Serhan Kansu Öğrencilerle Buluştu

Yazar Serhan Kansu, 4 günde Doğa Okulları'na ait 8 farklı kampüste öğrencilerle bir araya geldi.

Felsefe kökenli ve tiyatro oyunları olan yazar Serhan Kansu, Doğa Okulları'nın 8 farklı kampüsünde toplamda 500'ün üzerinde ilkokul öğrencisiyle bir araya geldi. Öğrencilere düşünmek, hayal kurmak, yaratıcılık ve yazarlık hakkında bilgiler veren Kansu, hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından yoğun ilgi gören kitabı Sırtımdaki Okyanus hakkında soruları yanıtladı.

"Düşünme üzerine düşünmeliyiz"

Söyleşisinde hikâye kurgulamanın yanında felsefenin de ne olduğuna değinen ve düşünmek için ne kadar önemli olduğundan söz eden Serhan Kansu, "Felsefe; düşünme üzerine düşünmektir. Doğru soruları sorarak bilginin peşine düşmektir. Dağınık düşünceleri kategorilere ayırmak ve derleyip toplamaktır. Bu da hayâl gücümüzü dolayısıyla yaratıcılığımızı geliştirir. Çünkü dağınığı dağınık olarak bırakır ve bir araya getirmezsek onu ürüne dönüştüremeyiz. Ben elimden geldiğince öğrencilere yönlü ve doğru düşünmeyi anlatmaya çalışıyorum. Onlara yönlü düşünerek hikâye kurgulamanın adımlarından söz ediyorum. Ve söyleşi-atölyemizin sonunda her birinin elinde birer karakteri ve bir hikâyesi oluyor. Ve emin olun bu hikâye farklı bir hikaye oluyor. Çünkü ben imkansızı zorlamalarını istiyorum. Hayâllerinin sınırlarını kaldırmalarını istiyorum. Söyleşi-atölyemiz sonunda bunu yapabildiklerini görmek benim için büyük mutluluk. Beni misafir eden Doğa Okulları'na, değerli öğretmenlere ve yöneticilere çok teşekkür ederim. Birbirinden harika çocuklarla bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Türkiye'nin farklı şehirlerinde öğrencilerle bir araya gelip yazarlık, yaratıcılık ve felsefe konuşmaya devam edeceğiz." dedi.

Yakında yeni kitap

En son "AŞKOZOF: bir platon'ik aşığın nietzsche dönüş hikâyesi" adlı kitabı okuyucuyla buluşan Serhan Kansu, 2019 yılı içerisinde biri gençler için biri de yetişkinler için olmak üzere 2 kitabının daha raflarda olacağından söz etti. Yeni kitaplarının çalışmaları yakın zamanda biten Kansu "Gençler için hazırladığım yepyeni bir hikâyem var. Adı Kartal Kız, bir ruh göçü hikâyesi ve yine hayvansever bir tarafı var. Yetişkinler için ise oldukça sert bir empati hikâyem geliyor." dedi.