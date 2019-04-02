Serhan Kasar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DENİZLİ KALE belediye başkan adayı olan Serhan Kasar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DENİZLİ KALE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Serhan Kasar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DENİZLİ KALE adayı Serhan Kasar kimdir? BTP DENİZLİ KALE adayı Serhan Kasar yüzde kaç oy aldı?

Serhan Kasar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DENİZLİ KALE belediye başkan adayı olarak gösterilen Serhan Kasar KALE ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. KALE ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Serhan Kasar adlı BTP adayı toplamda 18 adet oy sayısına ulaştı.

DENİZLİ KALE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.