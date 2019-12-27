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Serkan Keskin'in Çukur dizisi pişmanlığı: Çukur'u reddederek gittiğim proje başlamadan bitti

İbrahim Selim'in YouTube kanalı üzerinden yayınlanan programına konuk olan oyuncu Serkan Keskin, Çukur dizisinden gelen teklifi başka bir proje geldiği için kabul etmediğini ancak sonrasında o işin başlamadan bittiğini söyledi.

27.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:13

Ünlü oyuncu Serkan Keskin, İbrahim Selim'in YouTube kanalı üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Serkan Keskin, Show TV'nin fenomen dizisi 'un kadrosuna neden dahil olmadığını anlattı.

"ÇUKUR'DAN GELEN TEKLİFİ KABUL ETMEDİM"

Keskin, meslektaşı İbrahim Selim'in "Sana geldiğinde reddettiğin ama sonra seyrettiğinde keşke içinde olsaydım dediğin bir iş oldu mu?" sorusuna üzerine şunları söyledi: "Bir iş gelmişti. Onu kabul ettim, o süreçte başka bir teklif daha oldu. Onu kabul edemedim. Benim kabul ettiğim iş başlamadan bitti ama diğer iş üçüncü sezonunda devam ediyor. O iş 'Çukur' dizisiydi."

"ÖLÜME YAKLAŞTIĞIM OLDU"

Uzun süre dalgıçlık yapan hatta eğitimler veren Serkan Keskin, İbrahim Selim'in "Suyun altında ölüme yaklaştığın bir an oldu mu?" sorusuna "Uzun süre dalgıçlık ve eğitmenlik yaptım. Ölüme yaklaştığım oldu. Hazırlanılmış bir derin dalışta artçı olarak gidiyordum. 55 metrede başlayan bir uçak, 80 metreye kadar gidiyor. Sırp bir arkadaş vermeden arkadan hava kaynağımı aldı uzun süre geri vermedi, şoktaydı. En son yumruk attım boşluğuna bir şok yaşasın diye. Film şeridi denilen şeyi gördüm. Annem geldi gözümün önüne, anneme en korktuğu şeyi dalışta öldüğümü söyleyecekler falan dedim. Sonra tabi ki çok daha uslandırdı o dalış. Çok daha dikkatliyim. O Sırp dalgıç da benden seviye olarak üstte, iri biriydi. Adı da Ratkov'du." cevabını verdi.

Serkan Keskin'in Çukur dizisi pişmanlığı: Çukur'u reddederek gittiğim proje başlamadan bitti

Çukur, Magazin

Kaynak: Diğer


HABER YORUMLARI (6)
RACO: 2011 yılında asgari ücret 630 tlmiş şu an 2324 tl oldu 2011 yılındada insanlar sadece karnını doyurup hiç bir lüks harcaması olmadan kira fatura ve mutfak masrafı haricinde hiçbi şey yapamıyodu ve ay sonunu kıvranarak bekliyodu yıl 2020 ve hala yine insanlar aynı durumda yani baktığımızda hala 2011 yılında yaşıyor gibiyiz hiçbir değişiklik yok bir arpa boyu ilerlememişiz 2011 yılında 630 tllik gider vardı şimdide 2324 tllik gider var değişen bişey yok
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FENERBAHÇELİ TAHİR: İYİ Kİ REDDETMİŞSİN. . .
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DEMOKRATİK KONGO LU MECNUN: Ismail abii
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İSMAİL ABİ: naapttınn
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CINGILLI İSMAİL: NAAAAPTIN
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MECNUN: hooooopppp
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