Serhan Tirit Merkez Camii'nde Yemen İçin Rekor Yardım Toplandı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) yaklaşık 4 yıldır süren iç savaş nedeniyle kıtlık yaşanan Yemen için yardım kampanyası başlatıldı.

Yurtiçi ve yurtdışında, Yemen'deki savaştan etkilenen insanlar için yardım toplandı. Yardım toplanan camilerden biri olan İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Serhan Tirit Merkez Camii'nde rekor yardım toplandı. Cami imamı Hafız Bilal Ömeroğlu'nun yaptığı açıklamaya göre Serhan Tirit Merkez Camiinde, Esenyurt'un rekoru kırılarak 9.300 TL'lik yardım toplandı.

Yemen'e yardım göndermek isteyen vatandaşar, cep telefonlarının mesaj kısmına 'Yemen' yazıp 5601'e mesaj gönderebilir.