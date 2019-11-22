Haberler » Güncel » Serhat'a jandarmadan akülü tekerlekli sandalye - Haber

Serhat'a jandarmadan akülü tekerlekli sandalye

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yaşayan engelli Serhat Yılmaz'ın (20), akülü tekerlekli sandalye hayali, jandarma tarafından gerçekleştirildi.

22.11.2019 17:19 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:19Serhat'a jandarmadan akülü tekerlekli sandalye

'ın ilçesinde yaşayan engelli Serhat Yılmaz'ın (20), akülü tekerlekli sandalye hayali, jandarma tarafından gerçekleştirildi.

Küçük yaşta geçirdiği ateşli rahatsızlık nedeniyle yardım almadan yürüyemeyen Serhat Yılmaz'ın akülü tekerlekli sandalye isteği Diyarbakır İl Komutanlığı ekipleri tarafından karşılandı. Yılmaz'ın durumundan haberdar olan jandarma ekipleri, İstanbul'daki bir belediye ile irtibata geçerek, akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Jandarmanın talebi üzerine gönderilen akülü tekerlikle sandalye, Serhat Yılmaz'a hediye edildi.



Diyarbakır, Jandarma, Çüngüş, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:45 Ağrı'da öğretmenler Bubi Dağı'na tırmandı
19:44 Hükümet konağı önünde kurusıkı tabancayla havaya ateş eden zanlı gözaltına alındı
19:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür (4)
19:43 Soylu: "Komşumuzu çıplak bırakan bir millet olmayacağız hiçbir zaman"
19:42 11 işçinin hayatını kaybettiği davada, bilirkişi 5 kişiyi kusurlu buldu
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
17:27 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22:25 Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
22.11.2019 19:45:36