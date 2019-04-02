Serhat Erdem Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ belediye başkan adayı olan Serhat Erdem isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Serhat Erdem isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ adayı Serhat Erdem kimdir? Bağımsız ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ adayı Serhat Erdem yüzde kaç oy aldı?

Serhat Erdem Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ belediye başkan adayı olarak gösterilen Serhat Erdem KARAKÖPRÜ ilçesinde % 0,48 oranında oy almıştır. KARAKÖPRÜ ilçesinde % 0,48 oranında oy olan Serhat Erdem adlı Bağımsız adayı toplamda 429 adet oy sayısına ulaştı.

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.