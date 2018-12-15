Serhat Güller: "Hazırlığımızı Sahaya Yansıtamadık"

Afyet Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Güller, Elazığspor
maçını değerlendirdi.
Serhat Güller yaptığı basın toplantısında, "Beklemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Çok da iyi hazırlanmıştık, hazırlığımızı sahaya yansıtamadık, bunun neticesinde mağlup olduk. Ama bir gerçek var ki oyuncu kalitemizi artırmamız gerekiyor. Sorunları olan bir takımla oynadık fakat oyuncuları bu ligde yıllardır oynuyorlar. Biz onlara ayak uydurmakta zorlandık" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Elazığspor
15 Aralık 2018 Cumartesi 19:05