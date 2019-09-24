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Serhat kentinden Dadaşlar'a "Canısı" jesti

Ziraat Türkiye Kupası maçı için Edirne'ye gelen Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımı Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın "Canısı" şarkısıyla karşılandı.

24.09.2019 18:12Serhat kentinden Dadaşlar'a
Ziraat Türkiye Kupası maçı için Edirne'ye gelen Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımı Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın "Canısı" şarkısıyla karşılandı.
Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu ve teknik heyet, 25 Kasım Stadyumu'na geldiklerinde stat hoparlörlerden merhum Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın "Canısı" şarkısı çalmaya başladı.
Konuk ekip, ev sahibi takım yöneticilerin jestine alkışlayarak teşekkür etti.
Edirnespor Kulübü Başkanı Savaş Üner, AA muhabirine, Edirne'nin ev sahipliğiyle ünlü bir şehir olduğunu söyledi.
Anadolu'nun bir ucundan bir ucuna gelen Dadaşlar'a iyi bir ev sahipliği sergilemek üzere bir jest yapmak istediklerini ifade eden Üner, "Şehrimize hoş geldiler. Onları 'Canısı' ile karşıladık. Bu jestle onlara hemşehrileri herkesin sevdiği İbrahim Erkal'ın şarkılarıyla 'hoş geldiniz' dedik. İyi bir maç olmasını diliyorum. Bu jestimize konuk ekip teşekkür ederek sevinçlerini paylaştı. Edirne'de yaşayan Erzurumlu arkadaşlarımız arayıp bizi tebrik etti." dedi.
Bu arada normal süresi 1- 1 sona eren karşılaşma, uzatmalarda 4-3'lük skorla Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor lehine sonuçlandı.

Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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