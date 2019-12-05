Serhat Teoman'ın sevgilisi Leyla Feray kimdir?

Cem Feray ve Lal Dedeoğlu çiftinin kızı Leyla Feray, Serhat Teoman ile yaklaşık 4 yıldır bir birliktelik yaşıyor. İstanbullu genç oyuncu Leyla Feray hayatı, biyografisi araştırılıyor. Leyla Feray sevgilisi, boyu ve daha fazlası haberimizde…

LEYLA FERAY KİMDİR?

Başarılı oyuncu Feray, 8 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" dizisiyle profesyonel kariyerine adımını attı.

Oyunculuk kariyerinde sırasıyla "Paşa Gönlüm" (2014), "Üç Arkadaş" (2014), "Muhteşem Yüzyıl-Kösem" (2016) dizilerinde performans sergiledi. 2017 yılında vizyona giren "Kardeşim Benim 2" filminde "Leyla" karakterini canlandırdı. Leyla Feray, son olarak bağımsız kısa film olan "Aries"te rol aldı.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Aries (Kısa Film 2018)

Kardeşim Benim 2 (Film 2017)

Muhteşem Yüzyıl - Kösem (TV Dizisi 2016-2017)

Üç Arkadaş (TV Dizisi 2014)

Paşa Gönlüm (TV Dizisi 2014)

Ben Onu Çok Sevdim (TV Dizisi 2013)